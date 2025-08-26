Elezioni regionali: ecco come presentare la richiesta per fare lo scrutatore

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che, in vista delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Toscana in programma domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025, è stato pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori.

Possono presentare la dichiarazione di disponibilità i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Grosseto. Le domande devono essere presentate entro le 12 di sabato 13 settembre 2025. In caso di numero di richieste superiore al fabbisogno, la Commissione elettorale comunale procederà alla nomina con priorità per le persone in stato di disoccupazione iscritte al centro per l’impiego di Grosseto e per gli studenti. Se invece le domande pervenute risultassero inferiori al necessario, si procederà con sorteggio tra gli iscritti all’albo.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo, disponibile all’ufficio elettorale in via Colombo, 5 (secondo piano) o scaricabile dal sito del Comune. Le modalità di consegna prevedono la possibilità di presentare la domanda a mano all’ufficio elettorale (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17), oppure di inviarla tramite posta elettronica all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.grosseto.it, o ancora mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: https://www.comune.grosseto.it/notizia/regionali-2025-avviso-pubblico-per-la-nomina-di-scrutatore-in-occasione-delle-elezioni-del-consiglio-regionale-e-del-presidente-della-giunta-regionale-12-13-ottobre-2025/.

Sempre in vista delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Toscana, per gli adempimenti connessi alla sottoscrizione delle liste dei candidati, la segreteria generale in piazza Duomo 1, al primo piano rimarrà aperta, in via straordinaria con i seguenti orari: