Lucio Corsi in concerto gratuito a Porto Ercole: ecco come prenotare

Monte Argentario (Grosseto). Il Comune di Monte Argentario informa la cittadinanza e i visitatori che, in occasione del concerto di Lucio Corsi, in programma mercoledì 27 agosto alle 20,30 a Porto Ercole, sono state adottate alcune misure organizzative per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il concerto sì svolgerà a bordo del motopeschereccio “Freccia” di Carlo Mazzella, posizionato di fronte alla banchina Marinai d’Italia. Lucio Corsi si esibirà al pianoforte accompagnato da Tommaso Ottomano alle chitarre, dal maestro d’orchestra Davide Rossi e da tre violinisti e due violoncellisti.

Accesso all’area concerto

Sarà consentito esclusivamente da Banchina Marinai d’Italia e da piazza Santa Barbara.

Viabilità e Ztl

La Ztl del porto sarà riservata ai soli pedoni dalle 18.00 alle 24.00.

La Ztl del centro urbano di Porto Ercole osserverà il consueto regime di attivazione nella stessa fascia oraria dalle 18 alle 24.

Parcheggi e navette

Saranno a disposizione del pubblico i parcheggi di Cavallaro (circa 400 posti), Vespucci (260 posti) e Cala Galera (350 posti), tutti collegati con il centro urbano mediante un servizio navetta continuo (vedere la piantina in basso)

Capienza limitata

L’area concerto potrà accogliere un numero limitato di spettatori. L’accesso sarà garantito fino al raggiungimento di tale numero: una volta esauriti i posti disponibili, non sarà più possibile entrare.

E’ obbligatoria la prenotazione attraverso questo link: https://www.eventbrite.com/e/da-freccia-a-freccia-lucio-corsi-e-tommaso-ottomano-live-concert-tickets-1605764688409?aff=oddtdtcreator

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è nominativa ed il biglietto dovrà essere presentato ai filtri di ingresso.

Il Comune invita pertanto il pubblico ad organizzarsi con anticipo, a utilizzare i parcheggi dedicati e a rispettare le indicazioni fornite, così da contribuire alla buona riuscita di una serata di musica e partecipazione collettiva.