Palestre scolastiche: ecco il bando del Comune per la concessione ad associazioni e società

Come presentare domanda

Grosseto. Da oggi, 22 agosto, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Grosseto l’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo, su base oraria, delle palestre scolastiche di proprietà dell’amministrazione comunale per l’anno 2025/2026.

L’iniziativa consente alle associazioni e società sportive del territorio di presentare domanda per usufruire degli spazi scolastici nelle ore extrascolastiche, così da favorire la pratica sportiva e garantire un utilizzo condiviso e funzionale delle strutture pubbliche.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di giovedì 11 settembre 2025.

L’avviso e la modulistica sono consultabili e scaricabili al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-sport/

