Incendio di vegetazione e bosco: evacuate nove persone – VIDEO

Caldana (Gavorrano, Grosseto) – Un incendio di vegetazione e bosco è in corso a Caldana, nel comune di Gavorrano.

Sullo scenario sono presenti due squadre dei Vigili del Fuoco (una del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica e una delle sede centrale di Grosseto) e personale volontario della Regione Toscana, supportate da elicottero antincendio della Regione ed un elicottero dei Vigili del Fuoco di Cecina, che operano nello spegnimento delle fiamme e a presidio delle abitazioni al fine di garantire la sicurezza della popolazione e contenere la propagazione delle stesse.

L’opera delle squadre a terra ha consentito che il fuoco non interessasse pesantemente tre abitazioni, limitando i danni. Precauzionalmente nove persone sono state fatte evacuare da una delle abitazioni. Sul posto anche presenti personale del 118 per eventuali cure da prestare a persone intossicate dal fumo.

