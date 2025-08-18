Home CronacaBombola di gpl in fiamme: brucia un appartamento
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Bombola di gpl in fiamme: brucia un appartamento

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 70 views

Campagnatico (Gr) – È in corso un incendio all’interno di un appartamento. Sul posto stanno operando tre mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I vigili del fuoco, verificato che non vi fosse alcuna persona all’interno dell’appartamento, completamente invaso dal fumo, hanno individuato una bombola di gpl in fiamme ed hanno provveduto, con tecniche mirate di raffreddamento, ad eliminare il pericolo di scoppio e la successiva propagazione delle fiamme a tutto l’appartamento.

In questo momento la squadra sta provvedendo ad eliminare fumo dall’abitazione con l’utilizzo di appositi motoventilatori.

Non si registrano feriti in quanto l’appartamento, al momento del sinistro, risultava non abitato.

 

Foto d’archivio

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna la ciclostorica “La Batignanese”: ecco come partecipare

Incendio di vegetazione e bosco: evacuate nove persone...

“Vita”: Massimiliano “Max” Galligani in scena nella frazione

“Lettere da Occidente”: nuovo incontro dal titolo “Con...

“Salute circolare, un modo di pensare”, incontro con...

L’ex scuola materna torna a vivere: ospiterà il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: