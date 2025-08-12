“Al cospetto di Gaber”: Sergio Sgrilli in scena al Forte San Rocco

Marina di Grosseto (Grosseto). Mercoledì 13 agosto, alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto la prima nazionale del nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli: “Al cospetto di Gaber”.

Lo spettacolo

Sergio Sgrilli, di origini follonichesi anche se da sempre residente nel milanese, è un artista poliedrico, che si è fatto conoscere dal grande pubblico soprattutto come comico, per la sua lunga partecipazione a Zelig, di cui suonava la sigla finale; ma è anche cantante e musicista e inoltre si è brillantemente provato in ruoli drammatici, come il veterinario Loriano Bottai in “Nives” di Sacha Naspini, a fianco di Sara Donzelli per la compagnia Accademia Mutamenti, in programma nella scorsa stagione teatrale grossetana.

Proprio per il suo stile che mescola musica, comicità e storytelling è sempre stato affascinato dalla figura di Giorgio Gaber e di recete si è avvicinato a Sandro Luporini, lo storico autore dei testi di Gaber. Luporini ha scritto per Sgrilli canzoni e monologhi, da cui è nato uno spettacolo, “Lo stallo”, preparato a Viareggio, nella casa del maestro, davanti ad una scacchiera e a qualche bicchiere di vino. Negli incontri Sandro ha regalato ricordi e aneddoti del “dietro le quinte” e di vita vissuta con Gaber durante il lungo e proficuo rapporto di amicizia tra i due padri del teatro-canzone. Per consacrare questi momenti nasce “Al cospetto di Gaber” dove Sgrilli, in una libera chiacchierata con il pubblico, racconta il raccontabile di ciò che ha sentito e si ritrova, chitarra e voce, a dare un nuovo colore all’intramontabile Signor G.

Il San Rocco Festival continua a presentare produzioni originali, spettacoli che non si possono vedere altrove, arricchendo così col suo tratto originale l’offerta culturale della Maremma.

All’inizio della serata la Cantina Vini di Maremma offrirà un aperitivo.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

“Al cospetto di Gaber”

Con Sergio Sgrilli

Testo e regia di Sergio Sgrilli

Aiuto regia Corinna Grandi

Produzione Menti Pensanti

Informazioni:

Cell. 388.5850722 (anche whatsapp)

E-mail info@accademiamutamenti.it

www.sanroccofestival.it

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto.

Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti

Ingresso a offerta