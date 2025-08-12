“Sentimiento Latino”: il Duo Volver in concerto

Grosseto. Undicesimo appuntamento, l’ultimo di agosto in attesa poi della ripresa a settembre, del festival internazionale “Music & Wine”, che fa tappa questa volta nella chiesa parrocchiale di San Martino a Batignano mercoledì 13 agosto alle 21.15 con lo spettacolo “Sentimiento Latino”.

Il concerto

A salire sotto i riflettori del festival toccherà questa al Duo Volver, composto dal mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari, con un interessantissimo e raffinato omaggio alla musica colta di Brasile e Argentina attraverso autori famosi quali Paurillo Barroso, Miguel Kertsman, Carlos Gardel, Ariel Ramirez, Heitor Villa-Lobos, Laurindo Almeida, oltre a brani della tradizione brasiliana.

Un viaggio sentimentale carico di nostalgia ed intime emozioni, quello delle due musiciste veronesi, che si snoda da brani famosissimi quali “Alfonsina y el mar” di Ramirez, il tango “Volver” di Gardel e “Cançao do Amor” di Villa-Lobos fino ai “choros” tradizionali del Brasile.

Le componenti del Duo sono due artiste con alle spalle un’intensa attività concertistica, sviluppata in ambiti molto diversi e specialistici che hanno arricchito questo connubio artistico rendendolo versatile nei programmi, ma rigoroso nell’aspetto stilistico e interpretativo. La chitarra, nello sterminato repertorio per canto solistico accompagnato, ha sicuramente un posto privilegiato con composizioni originali e innumerevoli trascrizioni, un amplissimo panorama che attraversa i secoli e in cui è sempre presente l’ambivalenza tra musica colta e popolare: per questo il duo intende ricercare e approfondire questo repertorio valorizzandone le mille sfaccettature e proponendo programmi tematici che accompagnino il pubblico in percorsi attraverso il tempo e gli stili.

Anche questa volta quindi il festival propone uno spettacolo estremamente accattivante e da non perdere, che sarà reso poi ancora più piacevole dal rinfresco e dalla degustazione dei vini dell’Azienda Ricci di Fonteblanda che saranno offerti dalla Pro Loco di Batignano.

Come per gli altri eventi estivi del Festival, anche questa volta l’ingresso è gratuito senza necessità di prenotazione. Dopo la pausa di agosto, il festival riprenderà sabato 13 settembre con un interessante concerto di violino e pianoforte alle Terme Leopoldo II a Marina di Grosseto.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).