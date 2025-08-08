Sicurezza, vertice in Prefettura: potenziati i controlli delle Forze dell’ordine per Ferragosto

Grosseto. In vista delle festività di Ferragosto e della conclusione della stagione estiva si è riunito in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza a cui hanno preso parte i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Monte Argentario.

All’incontro hanno partecipato anche i vertici delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto.

Intervenuti i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Federalberghi e associazioni dei balneari che hanno espresso osservazioni e valutazioni in ordine ai temi di maggior interesse per gli operatori economici, con particolare riguardo alla gestione delle presenze turistiche durante la stagione estiva.

“Nel corso dell’incontro, anche grazie all’apporto informativo pervenuto dai sindaci e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di sicurezza, reale e percepita – si legge in una nota della Prefettura -.Il Prefetto, nell’esprimere apprezzamento per i positivi riscontri, ha comunque sottolineato la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati in chiave preventiva e di controllo, specie nel corso delle prossime settimane, momento che costituirà un forte richiamo per i turisti determinando un rilevante aumento delle presenze sul territorio. Disposto, quindi, un rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio, che vedrà l’impiego coordinato di tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento alle località a maggiore vocazione turistica ed alle zone costiere”.

“Un focus particolare sarà dedicato a tutti quei luoghi dove si ritrovano i giovani, i locali di intrattenimento e della movida notturna, per evitare schiamazzi, atti vandalici o comunque tutti quegli eventuali comportamenti di disturbo della quiete pubblica e ancor più per prevenire la commissione di reati – prosegue il comunicato -. Obiettivo finale quello di favorire una sempre più diffusa cultura della legalità soprattutto nelle giovani generazioni, che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico intrattenimento danzante e, dall’altro, quello di incrementare i livelli di sicurezza all’interno ed in prossimità degli esercizi nel quadro di efficaci strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi. All’attività di controllo delle Forze di Polizia supportate dalle Polizie locali dovrà necessariamente affiancarsi il già dimostrato comportamento responsabile dei gestori delle attività commerciali e di intrattenimento, oltre che dei clienti, per garantire un divertimento in sicurezza. In tale contesto, in ragione dei maggiori volumi di traffico, saranno potenziati anche i servizi di vigilanza sulle strade, con particolare riferimento alle arterie stradali di grande percorrenza”.

“Un rafforzamento analogo interesserà anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione con lo spiegamento di un consistente numero di motovedette e mezzi nautici – prosegue la nota -. In questa sede è stato, infine, sottoscritto tra il Prefetto, Paola Berardino, e il sindaco, Matteo Buoncristiani, il protocollo ‘Follonica Sicura’ che mira migliorare la vivibilità della città, il sistema complessivo della sicurezza urbana. Nel dettaglio verranno rafforzati i sistemi di controllo del territorio, anche attraverso servizi mirati e ad alta visibilità, in chiave preventiva e di controllo, specie sul versante del contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori. Valore strategico assume poi il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di videosorveglianza, fondamentali strumenti di ausilio alle attività investigative, oltre che di deterrenza alla commissione di reati e la valorizzazione di percorsi di sicurezza integrata con il coinvolgimento di cittadini e operatori economici “.

“Nelle due ore di confronto, i primi cittadini e i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno manifestato soddisfazione per il confronto e lo scambio di valutazioni – termina il comunicato – tra le varie componenti del Comitato”.