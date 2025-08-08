Ufficio relazioni internazionali: prorogati termini per aderire, ampliata platea delle imprese ammesse

Grosseto. Prorogati i termini per la partecipazione all’avviso pubblico promosso dall’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi e informativi in collaborazione con agenzie governative.
La nuova scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al 30 settembre 2025, in sostituzione della precedente data del 23 agosto.
Contestualmente, l’amministrazione comunale di Grosseto ha ampliato la platea dei soggetti ammessi alla partecipazione: potranno infatti aderire non solo le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ma anche quelle non iscritte, oltre alle imprese operanti su tutto il territorio provinciale, e non più soltanto all’interno del Comune di Grosseto.
Una scelta dettata dal forte interesse manifestato dalle realtà associative e imprenditoriali locali nel voler contribuire allo sviluppo di relazioni internazionali e alla promozione di opportunità di crescita sui mercati esteri.
Restano invariate le modalità di invio della documentazione, che dovrà essere trasmessa esclusivamente via pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.