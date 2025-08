Musica, arte e sport: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Musica, arte e sport nel fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Le “Sinfonie d’estate” dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” daranno vita ad una nuova serata sotto le stelle densa di emozioni.

Venerdì 8 agosto, alle 21.15, al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala, l’orchestra, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi, proporrà “Fantasia dal Musical”.

Continuano gli appuntamenti con le Cose di Spettacolo, che per venerdì propongono in piazza Solti alle 22 il concerto della cantautrice trentina Caterina Cropelli, che sarà anticipato alle 21 dall’opening di Dalia Buccianti, finalista al premio Fabrizio De Andrè. Cantautrice dalla voce intensa e delicata, Caterina Cropelli si è fatta conoscere nel 2016 sul palco di X-Factor, dove ha incantato pubblico e giudici. Da allora ha intrapreso un percorso musicale autentico e personale, conquistando oltre 3 milioni di stream su Spotify e un posto nelle principali playlist italiane. Con brani che parlano di libertà, crescita e rinascita, Caterina porta il suo stile unico tra pop acustico e cantautorato contemporaneo. A fine serata degustazione gratuita dei vini biologici Montebelli.

Il Molgò Café Concert di via San Benedetto Po ospita sabato, alle 21.30, Teresa Cinque in “Femminismo per principianti”, un monologo brillante, satirico e necessario, che parla di amore, sesso e stereotipi. Una serata per ridere, pensare e, forse, cambiare visione sul mondo.

A Tirli, sabato serata danzante con “Le scimmie di Giada” in piazza del Popolo dalle 21.

Domenica 10 agosto, alle 18, visita guidata con l’artista al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Ancora un’opportunità per scoprire le installazioni del giardino accompagnati dalla voce e dalla visione di chi le ha create.

A Castiglione della Pescaia continua la stagione del Palio marinaro. Domenica, alle 19, sul fiume Bruna si terrà la prova a cronometro con gli equipaggi Senior per la scelta delle corsie.

Domenica, al Punta Ala Polo Club, si conclude il primo grande appuntamento sportivo della stagione, lo Sparviero Polo Cup – Trofeo Bellettini. La stagione del polo continua dal 21 agosto con la Coppa Italia Fise – US Polo Assn. Trophy.