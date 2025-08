Vini, buon cibo, arte e musica: in paese arriva “Calici & Sapori”

Cinigiano (Grosseto). Un’occasione imperdibile per gli amanti del buon vino, della cucina toscana e delle emozioni autentiche: domenica 10 agosto va in scena “Calici & Sapori – Una serata di gusto nel cuore del gusto!”, un evento che unisce le eccellenze enogastronomiche del territorio con l’arte e la musica dal vivo.

Quattordici aziende vinicole del territorio saranno presenti con oltre 30 etichette in degustazione: un vero viaggio tra i profumi e i sapori dei vini più rappresentativi della zona. Il percorso DegustaVini inizia alle 19, accessibile acquistando calice e tasca a soli 10 euro, che permetterà di assaggiare liberamente tutte le etichette disponibili.

Per chi vuole vivere un’esperienza gastronomica più completa, è possibile prenotarsi alla GranCena, un percorso di sapori toscani reinterpretati in chiave gourmet.

Il menù include antipasti creativi (come la pappa al pomodoro, vellutata di ceci, misticanza con cuore di faraona e frutti preziosi), i classici tortelli maremmani, la gran braciata reale e una crema allo zabaione, accompagnati da una selezione di vini delle aziende partecipanti. Nel prezzo della GranCena (costo 35,00 euro) è compreso anche il percorso DegustaVini.

L’evento si arricchisce grazie alla collaborazione con il Distretto biologico Montecucco. Oltre ai vini, alcuni prodotti d’eccellenza che saranno serviti in tavola sono delle aziende del bio Distretto, come l’olio delle Collone Amiatine o le faraone allevate a terra dell’azienda Le Solaie.

Ad uno dei banchi degustazione sarà presente anche il personale della Pro Loco, che proporrà i vini di altre aziende che, pur non potendo partecipare direttamente, hanno voluto essere comunque rappresentate.

“Calici & Sapori” è un evento completamente nuovo, ideato e promosso dalla Pro Loco Cinigiano, che prosegue la tradizione locale e rinnova l’impegno per la promozione del territorio. Una proposta fresca, pensata per valorizzare i prodotti tipici e coinvolgere la comunità in una formula che unisce gusto, cultura e intrattenimento.

Non solo sapori, ma anche arte e musica: l’artista Marco Sera realizzerà un’opera dal vivo nel corso della serata con un suggestivo live painting, mentre a chiudere l’evento sarà il concerto di Irene Tortora con la sua performance “Spaghetti on the road”, un’esplosione di energia tra sonorità pop, soul e rock.

“Un ringraziamento speciale va al Vivaio Moscatelli, per la gentile concessione delle piante che contribuiranno a rendere l’allestimento ancora più curato e accogliente – si legge in una nota degli organizzatori -. ‘Calici & Sapori’ è un evento che coinvolge tutti i sensi, offrendo ai visitatori un’esperienza completa tra convivialità, tradizione e creatività contemporanea”.

Informazioni e prenotazioni: aplc.cinigiano@gmail.com – www.prolococinigiano.it – Cell. +39.347.7604564