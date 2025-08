Nuovo Testo unico del turismo: approvato il regolamento attuativo

È stato approvato il regolamento che dà piena attuazione al nuovo Testo unico sul turismo, entrato in vigore lo scorso dicembre. L’obiettivo è mettere a disposizione degli operatori strumenti moderni per migliorare l’offerta complessiva, semplificare le procedure e promuovere un modello di fruizione sostenibile ed equilibrato.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso soddisfazione definendolo “un passo fondamentale per semplificare le norme e valorizzare il settore turistico toscano, ed allo stesso tempo per armonizzare le regole e sostenere le imprese del territorio. L’intenzione è coniugare sviluppo economico, sostenibilità e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Il nuovo Testo unico punta a semplificar e velocizzare le pratiche per favorire la competitività di una delle destinazioni turistiche più importanti”.

“Con l’approvazione del regolamento – ha sottolineato l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – si conclude la fase di definizione degli strumenti normativi per il turismo. Ora abbiamo un quadro chiaro e completo, che mette a disposizione degli operatori regole semplici e strumenti moderni per qualificare l’offerta, migliorare i servizi e garantire una fruizione sostenibile ed equilibrata del nostro territorio. È un passaggio importante, che ci permette di guardare al futuro con maggiore concretezza e con la consapevolezza di aver posto basi solide per la crescita del settore”.

Ecco, in sintesi, alcune delle novità principali.

Un primo passo riguarda la semplificazione delle procedure per la trasmissione delle informazioni sull’accessibilità di strutture ricettive e stabilimenti balneari, così da agevolare il lavoro degli operatori e rendere più immediata la consultazione per le persone con disabilità.

Per quanto riguarda gli uffici di informazione e accoglienza turistica (Iat), il regolamento stabilisce caratteristiche e standard dei servizi. In particolare, il servizio di informazione dovrà riferirsi all’intero territorio regionale, mentre il servizio di accoglienza riguarderà l’ambito territoriale di pertinenza dell’ufficio. Inoltre, vengono definiti i segni distintivi degli Iat, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione, la costruzione e la diffusione dei contenuti informativi, nonché i requisiti e gli obblighi dei soggetti terzi a cui i Comuni (in caso di gestione associata a livello di comunità d’ambito turistico) possono affidare tali servizi. Un altro aspetto centrale è la disciplina della profilazione degli utenti dei servizi Iat, che dovrà rispettare un set minimo di dati, in coerenza con il disciplinare del Destination Management System (Dms) approvato dalla Giunta regionale.

Grande rilievo assume la nuova classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. Campeggi, villaggi turistici e marina resort potranno infatti ottenere fino a cinque stelle (o ancora), un sistema che permette di valorizzare la qualità dei servizi offerti e di adeguare gli standard alle nuove esigenze del turismo.

Per l’accesso diretto all’esame di accompagnatore turistico e guida ambientale, il titolo di studio richiesto dovrà essere strettamente attinente al percorso professionale. Le articolazioni della guida ambientale restano quelle già previste: escursionistica, equestre e subacquea. Infine, sono stati semplificati e razionalizzati gli indirizzi per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, rispondendo così alle esigenze di operatori e parti sociali.