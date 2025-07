“De-codificazioni”: alla pinacoteca civica la mostra di Giuseppe Linardi

Follonica (Grosseto). Dal 3 agosto al 21 settembre la pinacoteca civica in piazza del Popolo, a Follonica, ospiterà la mostra di Giuseppe Linardi dal titolo “De-codificazioni”. L’inaugurazione è prevista per domenica 3 agosto alle 21.

“È con grande piacere che la città di Follonica ospita la mostra di Giuseppe Linardi – affermano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Stefania Turini –, un artista stimato che, con la sua arte, fa riflettere su molti temi d’attualità. Uno di questi è sicuramente il cambiamento, che richiede riflessioni urgenti anche per noi amministratori comunali. Ci troviamo infatti a fare i conti con il passato, il presente e il futuro, cercando di essere sempre pronti alle nuove sfide”.

“E – continuano – viviamo infatti in un’epoca di trasformazioni profonde. Il cambiamento riguarda ogni ambito: istituzioni, centri abitati, ambiente, diritti, nuove generazioni, ingiustizie e sofferenze, anche quelle che sembrano lontane, ma che ci riguardano invece da vicino tutti i giorni. Affrontare questi temi con la forza comunicativa dell’arte è un modo straordinario per stimolare la consapevolezza e il senso di responsabilità da parte di tutti. Ed è sicuramente uno stimolo importante a riflettere, sia per gli esperti sia per gli appassionati, ma anche per chi semplicemente si trova davanti a un’opera d’arte. Lo è anche per noi amministratori”.

Le opere di Linardi accompagnano il visitatore in una riflessione profonda sul nostro presente, che spinge a non rimanere indifferenti, a non subire passivamente ciò che accade, ma ad essere sempre parte attiva e consapevole del cambiamento.

“Ringraziamo a tal proposito Giuseppe Linardi per questa importante mostra – concludono Buoncristiani e Turini – Ci auguriamo che possa contribuire al dibattito su valori fondamentali come la pace, l’inclusione, il rispetto dell’ambiente e della dignità umana. È questo uno dei fini dell’arte: aprirci gli occhi e il cuore, aiutandoci a costruire un migliore”.

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Gli orari per visitare la mostra sono i seguenti: