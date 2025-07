Spettacoli estivi di teatro e musica, il Comune traccia un primo bilancio: “Programma vincente”

Follonica (Grosseto). Un’estate coinvolgente, ricca e di qualità: questo è il bilancio della prima parte della stagione estiva di eventi, che quest’anno – per volontà dell’amministrazione comunale di Follonica – ha ampliato la propria offerta culturale con una programmazione ancora più variegata.

Accanto ai grandi spettacoli musicali del Parco Centrale, il cartellone ha infatti accolto una sezione teatrale di rilievo ospitata al Teatro Le Ferriere, che ha riscosso grande successo di pubblico.

Il debutto teatrale della rassegna ha visto in scena nomi importanti come Marco Bocci, Anna Foglietta ed Edoardo Leo, con una conclusione particolarmente apprezzata grazie allo spettacolo “Ti racconto una storia”.

“La scelta di integrare il teatro all’interno del Follonica Summer Nights si è rivelata vincente – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –. Abbiamo creduto nella possibilità di offrire un’estate culturale a 360 gradi, capace di attrarre pubblici diversi e di valorizzare le nostre strutture, come il Teatro Le Ferriere. La risposta è stata entusiasta, segno che Follonica è sempre più una città della cultura e dello spettacolo”.

L’assessore alla cultura Stefania Turini sottolinea: “Abbiamo puntato su eventi di alto livello artistico e il risultato è stato evidente. Le serate teatrali sono state coinvolgenti, a conferma del fatto che il pubblico di Follonica ha sete di cultura e qualità. Ora ci prepariamo alla seconda fase del Follonica Summer Nights, con la grande musica protagonista al Parco Centrale e con tanti concerti e grandi nomi pronti a salire sul palco”.

La sezione teatrale si è dunque conclusa con grande soddisfazione, lasciando spazio alla musica, che animerà la città nelle prossime settimane, consolidando Follonica come punto di riferimento per l’intrattenimento estivo in Toscana.

“Siamo già al lavoro per il futuro – conclude Turini -. L’obiettivo è continuare a crescere, mantenendo alta la qualità dell’offerta culturale e artistica. Vogliamo che Follonica sia ogni anno più attrattiva, viva e pronta ad accogliere cittadini e turisti con un programma ricco e ben strutturato”.