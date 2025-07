Il Consiglio comunale approva variazioni di bilancio: gli interventi previsti

Roccastrada (Grosseto). Il Consiglio comunale di lunedì scorso a Roccastrada ha approvato a maggioranza – con l’astensione del gruppo di opposizione – alcune variazioni al bilancio di previsione 2025/27, finalizzate a finanziare investimenti sugli edifici scolastici, sulla sicurezza stradale ed efficienza energetica, sempre con il fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e valorizzare le opportunità di investimento disponibili.

La parte più significativa della manovra riguarda proprio il piano degli investimenti, che si rafforza grazie a contributi statali, regionali e provinciali, all’utilizzo di avanzi vincolati e a nuove risorse da mutui destinati a opere pubbliche e miglioramento dei servizi.

Gli interventi

Tra i principali interventi che vengono finanziati con le variazioni, la riqualificazione energetica della scuola elementare di Sassofortino e del palazzo comunale, per un valore complessivo di oltre 420.000 euro, coperti in gran parte da contributi in conto capitale, ai quali si aggiunge una quota di cofinanziamento comunale; la messa in sicurezza della viabilità a Sassofortino ed interventi per la sicurezza stradale a Roccastrada e a Sassofortino, compresa la messa in sicurezza di via del Pino nel capoluogo.

Per rendere possibile questo programma, è stato previsto l’utilizzo mirato dell’avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione, l’attivazione di mutui per 116.600 euro e l’iscrizione in bilancio di ulteriori contributi in conto capitale.

Le variazioni al bilancio corrente, pur di minore entità, tengono conto dell’aggiornamento dei dati sulla fiscalità locale, dei contributi legati al Pnrr, di quelli per manifestazioni culturali e di sostegno abitativo, nonché delle spese connesse alle prossime elezioni regionali. In particolare vengono accertati contributi sul Pnrr di 42.589,00 euro per la digitalizzazione dell’ente e contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la biblioteca comunale per 8.000,00 euro.

“Anche in un contesto finanziario complesso, l’amministrazione conferma la propria capacità di attrarre risorse e trasformarle in opere concrete e servizi migliori per la comunità – dichiara il sindaco Francesco Limatola –. Le scelte compiute rappresentano un segnale importante di responsabilità e visione strategica. Nessun debito fuori bilancio è emerso dai controlli e questa manovra garantisce l’equilibrio finanziario dell’Ente”.

“La capacità di attrarre finanziamenti extra comunali mediante la partecipazione ai numerosi bandi di nostro interesse – dichiara l’assessore al bilancio Marcella Fiorenti – ci consente di liberare risorse da poter destinare ad altri interventi. E’ proprio in quest’ottica che sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2025/27 ed in conseguenza di ciò interverremo per fornire risposte in tema di edilizia scolastica, sicurezza stradale ed efficientamento energetico”.