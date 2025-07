Mensa scolastica e palestra, sopo partiti i lavori: investiti due milioni

Gavorrano (Grosseto). Dopo un iniziale periodo irto di difficoltà dovute al rinvenimento di numerosi sottoservizi, che impedivano le operazioni di scavo delle fondamenta, finalmente all’interno del plesso scolastico di Bagno di Gavorrano la nuova mensa e la nuova palestra stanno prendendo vita. Si tratta di due progetti, solo in parte finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il cui investimento complessivo si aggira intorno ai due milioni di euro.

I lavori

È iniziato la scorsa settimana il montaggio della struttura portante in legno della mensa, che si concluderà nei prossimi giorni. Successivamente saranno installati i rivestimenti delle facciate, le pareti interne e gli impianti.

Con la conclusione dei lavori, prevista per la mensa a fine anno e per la palestra a primavera, la scuola di Bagno di Gavorrano si trasformerà in un luogo architettonicamente piacevole e con accorgimenti impiantistici a impatto zero. L’energia elettrica sarà infatti autoprodotta attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici posti sulle coperture, così come è previsto il riutilizzo dell’acqua piovana attraverso il cosiddetto “giardino dell’acqua” per il mantenimento del parco che circonderà gli edifici.

Le nuove strutture, inoltre, saranno completamente accessibili anche a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale.

“Dopo la visita al cantiere della scuola primaria di Bagno di Gavorrano, sono fiera dello sforzo economico e umano che questa amministrazione sta portando avanti per concludere un investimento rivolto soprattutto alle nuove generazioni – commenta orgogliosa il sindaco Stefania Ulivieri -; inoltre la nuova mensa e la nuova palestra saranno edifici completamente accessibili, incarnando quindi un principio per noi fondamentale: l’inclusione”.