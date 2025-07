Giochi, spettacoli e dolci sorprese: in centro sarà “Bimbi in festa”

Grosseto. Il centro storico di Grosseto giovedì 31 luglio si trasformerà in un luogo incantato, dove le risate dei bambini si mescoleranno alle note dell’estate e alla vivacità dello “Shopping sotto le stelle”.

In occasione dell’appuntamento settimanale con negozi aperti fino a tardi, che affiancano i ristoranti e i tanti locali che propongono prelibatezze, arriva un evento pensato per le famiglie: lo speciale “Bimbi in festa”, una serata dedicata ai più piccoli… ma con tante sorprese anche per i grandi.

Il programma

Dalle 21.30 alle 23.30, il cuore della città si animerà con giochi, spettacoli e dolci sorprese, grazie all’iniziativa promossa da Confcommercio Grosseto in collaborazione con il Centro commerciale naturale CentriAmo Grosseto. Tre i punti strategici lungo Corso Carducci, dove i bambini potranno vivere momenti di magia e divertimento.

In piazza Duomo, proprio all’inizio del Corso, ci sarà Fifinella con le sue bolle di sapone, i palloncini e il truccabimbi. In piazzetta Monte dei Paschi, spazio a La Ciacchy con il truccabimbi, insieme a Sabrilla, regina di bolle e palloncini.

E poi un incontro davvero speciale: presso il Welcome Point di Vetrina Toscana, aperto da Confcommercio Grosseto in corso Carducci 25, i bambini potranno conoscere da vicino il gufo Horus insieme alla falconiera Daniela Seravalle. Per rendere il momento ancora più indimenticabile, sarà possibile scattare una foto professionale gratuita, grazie alla collaborazione con Fotonova: basterà seguire le pagine social di CentriAmo Grosseto.

Sempre al Welcome Point, anche gli adulti avranno il loro momento: sarà infatti possibile degustare gratuitamente i prodotti dell’azienda “I Vini di Maremma”, un’occasione per scoprire (o riscoprire) i sapori autentici del nostro territorio.

E per rendere la serata ancora più dolce? I bambini potranno raccogliere cuori bianchi e blu – veri e propri “timbri della festa” – presso le aree di animazione e poi passare da Candyland, in piazza dei Maniscalchi, per ritirare delle gustose caramelle in omaggio.

“Sarà una serata speciale – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – perché crediamo fortemente che il centro storico debba tornare a essere vissuto da tutti, in ogni sua bellezza. Con iniziative come queste cerchiamo di fare la nostra parte, pensando anche ai più piccoli e a chi visita la città”.

Gli fa eco il direttore, Gabriella Orlando: “Invitiamo grossetani e turisti a partecipare. Il centro è il cuore pulsante della nostra comunità e deve tornare a battere forte, con eventi semplici ma pieni di significato”.

Anche il presidente del Centro commerciale naturale CentriAmo Grosseto, Alberto Macchi, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Questa serata è pensata per i bambini, ma anche per gli adulti: con i saldi ancora in corso, lo shopping diventa ancora più conveniente. Una festa a misura di famiglia, tra acquisti, gusto e sorrisi”.

Tra una bolla di sapone e una vetrina illuminata, Grosseto si prepara dunque a regalare emozioni semplici e autentiche. Una serata che parla ai bambini, ma scalda anche il cuore dei grandi: perché il centro storico, sotto le stelle, è il posto più bello dove ritrovarsi!