Torna “Notizie dall’Amiata”: quattro appuntamenti in quattro paesi differenti

Amiata (Grosseto). Dal primo al 3 agosto torna la rassegna “Notizie dall’Amiata – Parole della contemporaneità” con quattro incontri, in quattro diversi luoghi, nei comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel Del Piano e Seggiano, ai quali parteciperanno scrittori, giornalisti e intellettuali chiamati a dialogare su alcuni temi del nostro tempo.

Ideato e curato da Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni, “Notizie dall’Amiata” è realizzato con la collaborazione dei Comuni insieme alle Fondazioni Santa Fiora Cultura e Le Radici di Seggiano.

L’edizione di quest’anno coincide con il centenario della nascita dello scrittore Andrea Camilleri, particolarmente legato a questi luoghi e cittadino onorario di Santa Fiora, il quale verrà ricordato e celebrato nell’ultima giornata a chiusura della rassegna.

Il programma

Ma ecco il programma.

Venerdì 1° agosto alle 19.00, ad Arcidosso, in piazza della Riconciliazione, una serata dedicata alla parola “Autocrazia”, insieme a Francesco Clementi, Lorenzo Pregliasco, Maurizio Mannoni e Angela Mauro.

Sabato 2 agosto alle 19.00, a Castel del Piano, in piazza Bellavista, saranno presenti Tito Boeri, Enrico Mentana e Angela Mauro. In merito ai rischi per l’Unione Europea e l’Italia delle politiche di Donald Trump, la parola scelta della serata è “Dazi”.

Domenica 3 agosto alle 11.00, a Seggiano, al Giardino di Daniel Spoerri saranno presenti Paolo Canevari, Jacopo Veneziani e Mariagrazia Mazzitelli. La parola è “Origine”.

Durante questo incontro verrà ricordato Daniel Spoerri, coreografo, poeta e artista considerato l’erede della corrente ready-made di Marcel Duchamp. Facendo del cambiamento il suo motto, non ha mai smesso di creare e ideare nuove forme artistiche. Spoerri ci ha lasciati il 6 novembre 2024.

Domenica 3 agosto alle 19.00, a Santa Fiora, alla Peschiera la serata dedicata ad Andrea Camilleri. Saranno presenti Giancarlo De Cataldo, Carlo Degli Esposti e Luca Crovi. La parola della serata è “Andrea”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le passate edizioni hanno ospitato esponenti del mondo culturale, politico e del giornalismo che si sono confrontati su molteplici argomenti creando un clima conviviale nei meravigliosi luoghi del Monte Amiata. Solo per citarne alcuni: Marco Damilano, Francesca Mannocchi, Simonetta Agnello Hornby, Romano Prodi, Mario Monti, Fabio Stassi, Stefano Bartezzaghi, Ilaria Capua, Marta Dassù, Giuliano Amato, Sabino Cassese e molti altri.

Per informazioni contattare Isabella Dessalvi, al numero 329.3132636, o Silvia Torrioli, al numero 320.1610513.