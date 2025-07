Grosseto. Nuovi appuntamenti con il progetto “Vivi Grosseto”, promosso dal Comune, tramite l’assessorato al turismo e alla sicurezza, finanziato dalla Regione con risorse europee (PR Fse+ Toscana 2021-2027) e realizzato dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri partner.

Dopo la grande partecipazione ai primi laboratori per bambini e ragazzi e alla rassegna cinematografica “Oltre i margini”, arrivano altri incontri pensati per vivere le Mura medicee e il centro storico cittadino all’insegna dell’arte, della cultura e della socialità.

Lunedì 28 luglio, la guida Simone Franci propone un percorso sulle Mura medicee alla scoperta di uno dei monumenti più antichi e preziosi del capoluogo grossetano. L’iniziativa “A spasso sulle Mura” è gratuita e tutti gli interessati potranno ritrovarsi alle 18 sotto l’arco di Porta vecchia (in piazza Esperanto) per intraprendere la passeggiata della durata di circa due ore.

La biblioteca comunale “Chelliana”, in via Mazzini 36, ospiterà il laboratorio di teatro in movimento e body tracing in programma per giovedì 31 luglio, dalle 17. L’incontro, gratuito, è curato da Valeria Petri, dell’associazione Chicchi d’arte, e si incentra sul movimento libero, il teatro partendo dalla traccia della sagoma del proprio corpo.

Le attività del progetto, che in queste prime settimane ha coinvolto decine di bambini e ragazzi con i laboratori dedicati all’arte di strada, alla fotografia digitale, al forest bathing e all’attività motoria, e centinaia di spettatori con il cinema all’aperto curato dall’associazione M.Arte al Giardino dell’archeologia, riprendono con una serie di incontri, nel mese di settembre.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti www.comune.grosseto.it o www.uscitadisicurezza.grosseto.it nella sezione “Notizie” o scrivere a: c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it

Foto di Michele Guerrini