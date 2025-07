Incidente tra tre auto: chiuso tratto dell’Aurelia, traffico deviato. Sette persone ferite

Aggiornamento ore 13.39: ripristinata la regolare circolazione lungo l’Aurelia a Grosseto. Sono sette le persone ferite a causa dell’incidente, di cui una donna di 91 anni, trasportata in codice 3 alle Scotte di Siena con Pegaso 2. Una donna di 45 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto, come altre cinque persone trasportate al Misericordia in codice minore.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze di Misericordia di Grosseto, Anpas Roselle, Misericordia di Castiglione della Pescaia, automedica di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 12.17: le auto coinvolte nell’incidente sono tre.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale presente sul posto, le tre vetture sono entrate in collisione causando il ferimento di nove persone, tra cui tre bambini ed un adulto, per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’estrazione dall’abitacolo, perché incastrato nel mezzo.

La squadra dei Vigili del Fuoco, oltre ad aver liberato l’uomo incastrato dall’auto e coadiuvato il personale sanitario presente sul posto per il suo caricamento sull’ambulanza, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti la Polizia di Stato, Anas ,personale sanitario e l’elisoccorso Pegaso 2.

Grosseto. A causa di uno scontro frontale fra due auto, provvisoriamente chiuso un tratto dell’Aurelia in prossimità del territorio di Grosseto.

L’incidente, avvenuto al km 180,000 questa mattina poco prima delle 11, ha coinvolto due auto e i conducenti sono rimasti feriti.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, il transito viene deviato con indicazioni sul posto secondo le seguenti modalità:

per chi proviene da Roma dovrà proseguire lungo la viabilità alternativa S.P. 154;

per chi viene da Livorno dovrà proseguire verso l’uscita Grosseto Est e procedere lungo la S.P. 159.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.