Pop Corn Festival del Corto: il programma della serata conclusiva

Porto Santo Stefano (Grosseto). Terza e ultima giornata domani – domenica 27 luglio – dell’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi che si tiene in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano.

Il festival, a entrata gratuita fino a esaurimento posti, è organizzato dall’associazione Argentario Art Day Aps e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana.

Il programma

La serata del festival, che vedrà le proiezioni di corti e le premiazioni finali in Piazzale dei Rioni, presentata dall’attore Andrea Dianetti (già allo Zecchino d’Oro e Tale quale show), si apre alle 21.15 con la proiezione fuori concorso del corto “Due mondi”, di Linda Salvatore, già premiato con il Premio Pop Corn al Moscerine Film Festival 2025.

A seguire, le proiezioni dei cortometraggi in concorso. Apre le danze il giordano-palestinese “Amplified” di Dina Naser, che racconta di un giovane atleta di karate con una disabilità uditiva, vittima di un episodio di violenza. Attraverso gli occhi e le orecchie di Hind, oscilliamo tra la tenerezza e l’asprezza del dolore, il silenzio e il rumore, il nascosto e il manifesto.

Primo corto italiano, “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo, interpretato da Giulio Scarpati: in un mondo che sfrutta chi è onesto, Pinocchio, diventato ormai adulto, paga a caro prezzo i valori di bontà e sincerità che ha seguito.

A seguire, il corto francese di animazione “Theatre de Guerre” di Arthur Lecocq, Gabriel Delcroix, Arthur Delcroix, Romuald Gouriou, Julien Vanas, Clarence Delehaye, Noemie Ivelou. Durante uno spettacolo teatrale con marionette che celebrano la guerra, un soldato ferito viene portato dietro le quinte, dove scopre gli aspetti più oscuri di questo spettacolo.

Dalla Gran Bretagna, “Ryan can’t read” di Rhys Chapman, invece, racconta la commovente storia del giovane Ryan contro l’analfabetismo.

Altro corto italiano, “Dietro la rezza” diretto da Arianna Cavallo e ambientao a San Vito dei Normanni, a metà degli anni Cinquanta. Copertura, nascondiglio, rifugio, ma anche reclusione, se nasci donna: questa la “rezza”, che si innesta al nascondino cui gioca Cenzina con le sue cuginette.

Al termine delle proiezione, le premiazioni del Pop Corn Festival del Corto 2025. I corti sono valutati da una giuria artistica capitanata dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e composta dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing di 01 Distribution Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico del SudFestival, Michele Suma, da Manuela Pasqualetti per Cinecittà Panalight e Panalight spa e dal costumista e scenografo Stefano Giovani.

Numerosi i premi del festival scelti dalla giuria.

Il miglior corto nella categoria “Corti italiani” riceverà un premio di mille euro e il trofeo Pop Corn Festival.

Anche al miglior corto nella categoria “Corti internazionali” andranno mille euro e il trofeo Pop Corn Festival, così come al miglior corto nella categoria “Corti d’animazione”, cui andrà il premio di mille euro e il trofeo Pop Corn Festival.

Al corto con l’idea più originale andrà il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro e sarà proiettato al SudFestival, il Festival del cinema della città di Monopoli con il quale il Pop Corn Festival è gemellato. Quindi, il Premio Panalight, che sarà scelto da Manuela Pasquale, Rental and Sales Manager per Cinecittà Panalight e Panalight Spa che consiste in buoni per il noleggio di attrezzatura cine-televisiva del valore complessivo di 8mila euro.

Il premio Mujeres nel Cinema, al corto realizzato da un’autrice o a una storia incentrata su una tematica legata all’universo femminile, sarà scelto dalla sua presidentessa, Giulia Rosa D’Amico.

Alla sua seconda edizione, il Premio Crew United, che consiste in un premio membership con formula video+ (upload di clip/showreel). Dalla scorsa edizione partner del festival, Crew United è il più ampio network di professionisti dell’industria dell’audiovisivo in Europa, fondato alla fine degli anni Novanta e ora disponibile anche in Italia, risorsa essenziale per chi lavora in produzione. Quest’anno, si aggiunge un altro premio prestigioso, il Premio Inlusion Creative Hub per il miglior corto italiano e per il miglior corto internazionale che consiste in 3 giorni di color grading con colorist del valore commerciale di circa 3.600 euro a premio e al miglior corto d’animazione 3 giorni di sala mix con fonico del valore commerciale di circa 3mila euro.

Infine, il premio Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario, il premio del pubblico, il Trofeo Pop Corn Festival al miglior corto, scelto da una giuria popolare. Al festival saranno anche consegnate le menzioni speciali dal Moscerine Film Festival e dal Vision 2030, festival di cinema ecosostenibile della città di Noto.

Come sempre attenta alla comunicazione, il festival si fregia di una locandina dell’artista Marco Lovisatti, quest’anno intitolata “Levità”.

Il Pop Corn Festival del Corto 2025 è realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Monte Argentario, della Regione Toscana e del Consiglio della Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Partner: Raffaella Carrà, Afic – Associazione festival italiani di cinema, Panalight, Mujeres nel Cinema, Crew United, Inlusion Crea ve Hub, Coming Soon, Taxidrivers, Sudes val di Monopoli, Moscerine Film Festival Vision 2030 – Festival di cinema ecosostenibile, Lifebox, Popcorn Podcast. Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario.

Sponsor economici: Ohana production, Immobiliare di Nazareno Orsini, Village di Tommasini, Ditta Orsini, Studi dentistici Tambelli, Great Estate & Great Stays, Scotto Palmiro, Off.meccanica Ambrogetti, Maregiglio, Gisa, Molo 26, Carrefour Market, Banca Tema, impresa Sirio Rosi, Impresa artigiana Fiorenzo Visconti.

Partner tecnici: Joint Media, Rifipack, Torre di Cala Piccola, Verdissimo, Hotel la Caletta, Hotel Alfiero, M&M Guesthouse, Cantina Fratelli Mantellassi, Secopack, Bar Giulia, Solari antincendio, Boobee.it, Ncc di Andrea Schiano.

