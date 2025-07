Giovane morsa da cani da guardiania, Fratelli d’Italia: “Necessaria convivenza fra turismo e agricoltura”

Grosseto. “In merito al recente episodio che ha visto una giovane runner morsa da cani da guardiania nel territorio maremmano, esprimiamo innanzitutto vicinanza alla persona coinvolta, augurandole una pronta guarigione. Ma allo stesso tempo vogliamo richiamare l’attenzione su un tema che ci sta profondamente a cuore: la necessità di una convivenza intelligente e rispettosa tra turismo e attività agricole e zootecniche”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e il circolo di Scansano di Fratelli d’Italia.

“In troppe occasioni, come accaduto anche in questo caso, si è portati a puntare il dito contro i pastori, come se fossero un intralcio, come se la loro presenza fosse un problema e non una risorsa. Senza agricoltura e senza allevamento, la Maremma non sarebbe ciò che è. È grazie al lavoro quotidiano di chi presidia le campagne che questo territorio mantiene il suo valore ambientale, paesaggistico ed economico – continua la nota -. I cani da guardiania non sono un vezzo: sono strumenti indispensabili per tutelare le greggi da predatori come il lupo, tornato ormai in modo stabile in molte aree rurali. Quei cani sono lì non per aggredire, ma per difendere. E non vengono lasciati liberi o incontrollati: i pastori adottano misure preventive, come la cartellonistica lungo i sentieri, proprio per segnalare la presenza di animali da difesa”.

“Serve buonsenso, serve rispetto reciproco. Non si può pretendere di godere delle bellezze della nostra campagna senza considerare il lavoro di chi quella bellezza la mantiene viva ogni giorno, con sacrifici spesso ignorati o sminuiti. Se la Maremma diventasse solo una cartolina per vacanzieri, senza pastori e contadini, tradiremmo la nostra storia e la nostra identità – termina il comunicato -. Fratelli d’Italia, a tutti i livelli, è e sarà sempre dalla parte di chi lavora la terra, presidia i territori, mantiene vive le tradizioni. Il turismo è importante, ma non può diventare un’ideologia che cancella chi vive e lavora nelle nostre campagne.