“Notte di note”: un concerto speciale in ricordo di Antonietta Messore

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le “Sinfonie d’estate” a Castiglione della Pescaia dedicano una serata speciale ad Antonietta Messore.

Venerdì 25 luglio, in piazza Solti, la grande musica torna protagonista con “Notte di note”, il concerto lirico dedicato al ricordo di una persona molto cara alla comunità castiglionese. A salire sul palco saranno la mezzosoprano Esterina Esposito e Maria Elisa Scibelli al pianoforte. Apriranno il concerto due giovani artisti castiglionesi, Misael Cozzolino, voce, e Filippo Tronchi, al pianoforte, che si esibiranno con un repertorio di musiche napoletane. Entrambi sono iscritti al Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto, allievi delle professoresse Tamara Pintus e Gloria Mazzi.

«Antonietta era entrata nel cuore di tutti in poco tempo – dichiara il sindaco Elena Nappi -, ci aveva conquistato con i suoi modi garbati e gentili, ma decisi, sempre disponibile con tutti coloro che avevano bisogno di aiuto, nella scuola come nel sociale, che lei adorava. Da subito si era inserita nel tessuto associazionistico castiglionese ed aveva messo il suo talento, la sua voce, le sue competenze al servizio della comunità nella quale aveva scelto di vivere. Io ho avuto la fortuna di incontrarla nel 2011, non appena eletta amministratrice del Comune, quando ero insegnante alla scuola media di Scarlino e lei docente della scuola dell’infanzia di Gavorrano, con la voce di un usignolo allietavi i nostri collegi.

L’anno dopo ci siamo ritrovate a Castiglione della Pescaia, lei vicepreside ed io vicesindaco, abbiamo lavorato fianco a fianco per la nostra comunità, poi ho avuto l’onore di unirla in matrimonio con il suo amato Ugo quell’8 dicembre 2014 ed abbiamo continuato a sentirci anche quando è tornata nella sua Napoli, mi ha sempre sostenuto ed ho portato avanti le mie battaglie politiche anche per lei che ha sempre creduto in me. Mi aveva promesso che sarebbe tornata, che avremo ancora lavorato insieme, ma il destino credule è stato più forte della sua immensa volontà, anche per questo oggi voglio continuare a ricordarla e desidero portare avanti i progetti con la determinazione e la forza che ha dimostrato di avere in ogni momento della tua vita».

Originaria di un paesino nel comune di Napoli, Antonietta Messore è vissuta per tanti anni in Maremma, dove aveva una casa a Buriano e insegnava a Castiglione della Pescaia. Era soprano diplomata al Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli, nei suoi numerosi concerti aveva interpretato autori barocchi, classici, romantici e moderni; impegnata nel sociale, molti suoi concerti erano stati a favore di associazioni di volontariato.

La serata, un evento speciale inserito nel calendario di “Sinfonie d’estate”, i concerti estivi dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, vuole essere un omaggio ad una persona davvero speciale, stimata ed amata dall’intera comunità castiglionese.