Miglioramento sismico del plesso scolastico: Comune riceve finanziamento di oltre 1,5 milioni

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha ottenuto un importante finanziamento pari a 1.563.707,60 euro per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza del complesso scolastico di via Varsavia, che comprende la scuola primaria “Don Milani” e la scuola dell’infanzia “I Melograni”

L’intervento nasce da una lunga attività di monitoraggio strutturale avviata a partire dal 2011, a seguito della campagna di indagini previste dall’Opcm 3274/2003, che ha coinvolto tutti gli edifici scolastici comunali considerati rilevanti dal punto di vista della sicurezza. Sebbene non fossero emerse criticità tali da pregiudicare l’agibilità dei plessi, la vetustà delle strutture – tutte realizzate prima del 1975 – ha evidenziato la necessità di procedere a un adeguamento antisismico secondo le normative vigenti.

Nel 2019 il Comune di Follonica aveva già ottenuto un primo finanziamento ministeriale per la redazione della progettazione preliminare e definitiva dell’intervento, per un importo complessivo di 395.000 euro.

Nel 2024, l’Ente ha candidato il progetto esecutivo al bando regionale Pr Toscana Fesr 2021-2027 – Azione 2.4.1 “Prevenzione sismica negli edifici pubblici”, ottenendo il finanziamento europeo previsto con decreto dirigenziale n. 25946 del 7 novembre 2024, pubblicato sul Burt del 4 dicembre 2024.

Il finanziamento definitivo è stato rimodulato a 1.563.707,60 euro, escludendo le spese già coperte dal contributo ministeriale del 2019, come avviene in questi casi.

Il progetto esecutivo è attualmente in fase di validazione da parte dell’ufficio tecnico comunale e sarà presentato alla Giunta per l’approvazione in linea tecnica giovedì 24 luglio, nel rispetto delle tempistiche previste dal bando.

L’approvazione definitiva e l’impegno contabile dei fondi seguiranno con successivo atto dirigenziale, da adottarsi entro il prossimo 4 agosto, termine previsto dal finanziamento.

“Investire nella sicurezza delle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani -. Con questo intervento garantiamo non solo la conformità alle normative vigenti, ma anche una maggiore tranquillità per le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico. Ringraziamo il personale dell’Ente e gli amministratori del passato che avevano dato il via a questo percorso.”

L’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti aggiunge: “La sicurezza sismica è una priorità: grazie a queste risorse potremo realizzare un intervento profondo ed efficace, migliorando sensibilmente la stabilità dell’edificio. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza e la resilienza del patrimonio scolastico comunale, assicurando ambienti didattici più sicuri per studenti, insegnanti e personale scolastico”.