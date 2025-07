Musica, negozi aperti e punti ristoro: torna la Notte Bianca nel centro storico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 26 luglio, a partire dalle 19, è festa a Massa Marittima con la Notte Bianca 2k25.

Il centro storico si animerà fino a tarda notte con la musica, i punti ristoro e i negozi aperti. Tante le band protagoniste di questa edizione: La Sganghenga Street Band; gli Skapaccioni; 3 Tones duo; Meri Lu Jacket; Beer o’clock; Marco Max Dj; Bube and the band. A questi si aggiungono gli Astro Brothers Band, che suoneranno al Bike Garage & More.

L’evento è organizzato dalla pro loco di Massa Marittima in collaborazione con le attività commerciali del centro storico e con il patrocinio del Comune.

Il programma

Nei due punti ristoro organizzati dalla pro loco sarà possibile degustare i piatti cucinati dai ristoranti aderenti all’iniziativa: caffè Le Logge, ristorante Niki, osteria Grassini, pizzeria il Corso, Wineshop Le Sedici; pasticceria Petrai; osteria da Tronca; Bike Garage & More; ristorante Era Ora; enoteca Il Bacchino; ristorante-pizzeria Vanni; Taverna del Vecchio Borgo; ristorante-pizzeria I tre Archi; ristorante Il Gatto e la Volpe; osteria Toscana La Tana dei Brilli.

Inoltre, in occasione della Notte Bianca, sabato 26 luglio, alle 19.30 si terrà l’iniziativa “Tramonti medievali”, visita guidata e aperitivo sulla Torre del Candeliere con vista mozzafiato sul golfo al costo di 12 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo accoglienzamuseimassa@gmail.com o al numero 0566.906525.

“La Notte Bianca è un’occasione speciale per vivere Massa Marittima – commenta il sindaco Irene Marconi – valorizzando le attività del centro storico e la nostra gastronomia. Come sempre, la Pro Loco di Massa Marittima propone una serata adatta a tutti gli appassionati di musica valorizzando band e artisti locali, insieme alla ricca offerta enogastronomica dei nostri ristoratori. Di anno in anno questo evento sta diventando un appuntamento ricorrente al pari di altre manifestazioni più note al pubblico, che frequenta la nostra città. Ringrazio la Pro Loco per la bella offerta rivolta sia ai turisti che ai nostri concittadini.”