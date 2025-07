Torna la rassegna “Teatro sotto le stelle”: il programma degli spettacoli

Roccastrada (Grosseto). Cinque serate per altrettante piazze, nel corso delle quali la “Compagnia dell’Anello” e la compagnia “Tutti sul palco Auser Ribolla”, compagnie amatoriali teatrali del territorio, porteranno in scena le commedie “Basta che sian di fòri” di Massimo Valori e “3 matrimoni e 4 divorzi” di Flavio Cultrera.

Saranno cinque serate all’insegna del buon umore che contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale nei borghi del territorio del Comune di Roccastrada. La rassegna “Teatro sotto le stelle a Roccastrada”, giunta alla sua seconda edizione, è stata finanziata grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Firenze.

Il programma

La “Compagnia dell’Anello” metterà in scena la commedia “Basta che sian di fòri” sabato 26 luglio, nei pressi del centro polifunzionale di Montemassi, domenica 27 luglio al parco comunale Fonte di Vandro a Sassofortino, domenica 3 agosto in piazzale Don Bailo a Roccastrada e venerdì 8 agosto in piazza Roma a Piloni, mentre la compagnia “Tutti sul palco Auser Ribolla”, con la commedia “3 matrimoni e 4 divorzi”, sarà in scena in largo Don Bailo a Roccastrada lunedì 28 luglio.

Gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, avranno inizio alle 21.15.

“Cinque serate che andranno ad arricchire il già intenso calendario di eventi culturali e di promozione del territorio – dichiara l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi – sono quelle che, in collaborazione con le compagnie teatrali amatoriali del territorio, verranno organizzate in altrettante piazze del capoluogo e di alcune frazioni. Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento alla Cassa di Risparmio di Firenze che, sempre attenta alle tradizioni ed alla cultura locale, ha erogato un importante contributo economico che ci consente di organizzare questa rassegna giunta alla sua seconda edizione, che andrà a deliziare le serate di residenti e villeggianti in alcune frazioni del territorio comunale”.