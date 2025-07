Al via il progetto “Bird Control”, rapaci per allontanare i piccioni: “Segnalate la presenza di nidi”

Grosseto. Come noto, il centro urbano di Grosseto- ed in particolar modo il centro storico – è caratterizzato da forte presenza di piccioni, che, grazie alla facile reperibilità di calore e cibo, riescono a proliferare in maniera esponenziale, con i noti conseguenti disagi per la popolazione e per le attività commerciali, che spesso lamentano tale disagio, oltre al rischio di insorgenza di problematiche igienico sanitarie.

L’amministrazione Comunale di Grosseto si è da sempre mostrata sensibile a tale argomento, con la volontà di affrontarlo mettendo in atto metodi non cruenti, al fine di contemperare le esigenze di igiene e sanità pubblica con quelle del benessere animale. Pertanto, il Settore Ambiente del Comune di Grosseto intende attivare un progetto denominato “Bird Control”, che rappresenta un valido metodo in ambito urbano: si utilizza la presenza di rapaci al fine di scoraggiare i piccioni a nidificare e permanere in determinate aree.

“Per questo richiediamo la collaborazione di tutta la popolazione, attuando comportamenti virtuosi come l’evitare, su tutto il territorio comunale, di somministrare alimenti ai piccioni – si legge in una nota del Comune -. Si richiede inoltre ai cittadini di voler comunicare la presenza e l’ubicazione di nidi di piccione nell’area del centro storico, via e-mail all’indirizzo serviziambientali@comune.grosseto.it, entro il 31 luglio 2025. L’impegno messo in campo dall’amministrazione costituisce un’azione di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio: si invita pertanto tutta la cittadinanza a voler collaborare fattivamente per una buona riuscita del progetto descritto”.