“Onirika”: la Maremma dei sogni in mostra nella sala ex Frontone

Orbetello (Grosseto). Dal 23 al 27 luglio la sala espositiva dell’ex Frontone ospita “Onirika”, la mostra promossa dall’associazione Corrente Alternata e patrocinata dal Comune di Orbetello, che racconta i paesaggi di Maremma in chiave fiabesca attraverso il talento di Elena Brandi, in arte AguaPurpura.

L’artista

AguaPurpura è un’artista multidisciplinare (o poliartista) nata a Milano e formatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera (1996/’97) e ha un Master in disegno applicato (2011/12) alla Facultad de Bellas Artes di Granada. Nel capoluogo andaluso prosegue il percorso come artista visuale e ballerina di flamenco, impregnandosi di influenze orientaliste e cosmopolite.

Attiva come pittrice, ritrattista, vignettista, muralista, illustratrice, ballerina di flamenco e performer (body art – Danza del Colore), muovendosi fra Italia, Francia, Spagna e Messico. All’attivo ha numerose esposizioni personali e collettive, in Italia e Spagna, fra le quali: XIV Florence Biennale 2023, Palazzo ducale di Genova (1996), Teatro I a Milano (1996), Palacio de los Cordova, Parque de las Ciencias, Galleria Vimaambi a Granada (2001-2012): «Lo stile eclettico e cangiante – spiegano gli organizzatori della mostra – riceve le sue fascinazioni (influenze) dagli echi della mitologia e simbologia antica, dall’interesse per lo sciamanesimo, per i tarocchi, ma soprattutto nell’esplorazione del mondo onirico»

La proposta della mostra “Onirika”, oltre ai Tarocchi Acqualuce e agli Animali shamanici, comprende le ultime sperimentazioni con le Pitture lucenti, fusione trasversale fra pittura ed istallazione, nelle quali il lato occulto del quadro diviene visibile. Realizzate su superficie traslucida, sono osservabili da entrambi i lati: la luce esterna è incorporata come elemento intrinseco dell’opera.

«Elena – sottolinea il presidente di Corrente Alternata, Filippo Muneghina – ha uno stile onirico e sognante, racconta in modo fiabesco l’esoterismo e la Maremma. I suoi personaggi animati sembrano usciti dai boschi di notte per raccontare natura e storie, paure ancestrali e antiche leggende».

«Da Corrente Alternata – aggiunge l’assessore del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, che detiene, tra le altre, le deleghe alla cultura e al turismo – arriva una proposta artistica che racconta il nostro territorio in una chiave completamente nuova. E’ veramente importante il lavoro che l’associazione sta svolgendo nelle nostre sale espositive, Guzman e Frontone, per fare di Orbetello un polo artistico innovativo e accattivante, valorizzando il nostro centro storico».