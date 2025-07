Carnival Fiction: partito il conto alla rovescia verso la serata più vivace dell’estate

Orbetello (Grosseto). Dopo il successo di Danceteria (nella foto), la Pro Loco Lagunare e l’amministrazione comunale di Orbetello presentano il Carnival Fiction 2025, Cesare e Cleopatra Edition, che colorerà le vie del centro storico venerdì 25 luglio a partire dalle 21.

L’edizione 2025 di Danceteria, tra formule consolidate e importanti novità, si è chiusa con un grande successo: «Per la prima volta – spiegano dalla Pro Loco che ha ideato l’evento –, Danceteria si è svolta in due giornate, la prima “About Orbetello”, una formula itinerante che ha coinvolto le piazze del centro, e poi “About Rock”, il Gala dedicato ai miti della musica rock. Con la collaborazione di Fnasd, Federazione nazionale scuole di danza, e la direzione artistica del maestro Arturo Cannistrà, Danceteria è entrata a fare parte dei progetti “Leggere per ballare”, percorsi formativi per i giovani danzatori, che abbinano storia e cultura alla danza. Un nuovo modo di proporre la manifestazione, inoltre, ha fatto registrare un grande apprezzamento del pubblico, nonché una notevole partecipazione».

Carnival Fiction

Chiuso il capitolo dedicato alla danza, si passa al divertimento allo stato puro con il Carnival Fiction 2025, Caesar and Cleopatra edition, una serata di musica, colori e maschere organizzata dalla Pro Loco Lagunare, con il patrocinio e il contributo del Comune di Orbetello.

«Quest’anno il tradizionale leone “Biagio”, mascotte della manifestazione, sarà metà gladiatore romano e metà faraone egizio – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni –, un tema che rievoca la più mitica storia d’amore dell’antichità e per cui anche bar e attività del centro storico saranno decorate a addobbate per l’evento, colorando il paese a festa. Non mancheranno anche delle piccole sorprese».

«Oltre alla sfilata degli apetti (o simili) addobbati – prosegue Scateni -, la serata sarà all’insegna della musica che torna protagonista con un djset in piazza Eroe dei due mondi, dove si alterneranno due dj: Dj Barta e Dj Simone Mazzoni, che arrivano direttamente dal Jungle Summer Tour,con la voce di Mr. Malta ad intrattenere. Chiunque voglia utilizzare un piccolo mezzo dovrà comunicare preventivamente la targa alla Pro Loco. Si ricorda inoltre che, presso il gazebo della Pro Loco in piazza Eroe dei due mondi, saranno in vendita, a partire dalle 18.30 di giovedì 24 luglio e il giorno dell’evento, le magliette e gli adesivi ufficiali dell’evento con il logo del famoso leone rivisitato per l’occasione. Le taglie saranno: XS, S, M, L, XL, XXL e saranno messe in vendita a 10 euro, saranno un numero limitato e non è prevista la prenotazione, l’acquisto potrà essere fatto solo ed esclusivamente in piazza nei giorni sopra indicati. Gli adesivi avranno un costo simbolico di 1 euro».

«Il Carnival è la festa simbolo dell’estate per Orbetello – sottolinea l’assessore Maddalena Ottali che, tra le altre, detiene le deleghe a cultura, turismo e commercio –, un evento di puro intrattenimento che, negli ultimi anni, grazie al contributo di moltissimi giovani, è cresciuto e si è consolidato. Da parte nostra sosteniamo il Carnival e tutti gli eventi che nascono dal tessuto del nostro prezioso volontariato, ma lo facciamo con ancora più orgoglio in questo caso, vista la quantità di ragazzi coinvolti che si impegnano per mesi a ideare e a curare nei minimi dettagli la serata più vivace dell’estate. Ringraziamo tutti per l’impegno e invitiamo a partecipare, non solo per assistere a un grande spettacolo, ma anche per sostenere e gratificare il lavoro di tanti giovani».

«Invitiamo tutti i cittadini, i turisti e gli abitanti dei comuni limitrofi – conclude il presidente – ad abbracciare la baldoria del Carnival Fiction e a partecipare con i costumi più colorati e stravaganti per animare il nostro centro storico e divertirsi insieme a noi. Si ringrazia l’amministrazione comunale per il sostegno a questo evento ormai consolidato dell’estate lagunare. Si ringrazia il videomaker grossetano Francesco Nisi, per i video creati a supporto dell’evento, Marco Di Donato per le sue opere artistiche, Simone Grossi, per aver creato dei video che faranno da sfondo sul led-wall alla serata, Federico Cappiello, per la creazione di alcune tracce utilizzate, Bianca Ricci, per aver disegnato il bozzetto del tema, Malaika, Ruj Heritage, Ciddi Bijoux e Studio Grafico AB per aver messo a disposizione costumi, accessori, vestiti e supporto nei video, e le ragazze/i “madrine/padrini dell’evento”, che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa festa per lo sviluppo: Anna Giulia Leoni, Porzia Sclano, Alice Sinibaldi, Gisella Ferrigato, Camilla Sabatini, Davide Ferrante e Alberto Ronchetti. Si ringraziano il Museo archeologico nazionale e area archeologica dell’Antica Città di Cosa, bar il Tempio e Singita Miracle Beach per averci accolto durante le riprese. Infine, si ringrazia tutti coloro che, dietro le quinte, aiuteranno l’evento a svolgersi nel miglior modo possibile».