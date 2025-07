Via Roma, scattano i lavori per una nuova condotta: AdF investe 130mila euro

Grosseto. A Grosseto al via la prossima settimana l’intervento di bonifica di Acquedotto del Fiora in via Roma: circa 130mila euro l’investimento per la posa di 250 metri di nuova condotta nel tratto compreso tra le intersezioni con via Trento e con via Trieste. È inoltre in corso il rifacimento dell’asfaltatura in via Senese, successivamente sarà la volta di via Batignanese a Roselle.

Si tratta di lavori che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Grosseto, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

I lavori

I lavori in via Roma prevedono, oltre alla posa della nuova tubazione, di diametro maggiore rispetto alla precedente, il rifacimento di tutti gli allacci idrici e delle tre camere di manovra presenti. L’intervento sarà suddiviso in tre stralci, così da ridurre il più possibile l’impatto sul traffico e avrà una durata prevista di circa due mesi e mezzo, salvo imprevisti.

Il primo tratto interessato sarà quello compreso tra le intersezioni con via Trento e via Bolzano: verrà rifatta la camera di manovra che si trova all’angolo tra via Roma e via Trento e saranno posati 75 metri di tubazione.

Il secondo stralcio riguarderà il tratto tra l’incrocio con via Bolzano e quello con via Don Minzoni, dove saranno posati 30 metri di condotta e rifatte due camere di manovra.

Infine, sarà la volta del tratto tra le intersezioni von via Don Minzoni e via Trieste, con la bonifica di 145 metri di tubazione.

L’intervento in via Roma consentirà di ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, con ricadute positive anche sulla conservazione del manto stradale vista la minore necessità di intervento. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

Per consentire la realizzazione dell’intervento potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità ed eventuali chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento dei cantieri, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.