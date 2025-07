Ospedale Petruccioli, il sindaco scrive al direttore Asl e alla Regione: “Chiusura Medicina intollerabile”

Sorano (Grosseto). In attesa di una risposta dall’azienda sanitaria, alla quale ha scritto chiedendo una soluzione alternativa, il sindaco di Sorano Ugo Lotti, ha inviato una lettera anche al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e una al direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre.

Alla luce del silenzio ricevuto, il primo cittadino ha deciso oggi di coinvolgere i vertici della Regione e dell’azienda rinnovando la richiesta di un intervento immediato per evitare un grave danno ai cittadini delle Colline del Fiora.

«La chiusura del reparto di Medicina è un atto gravissimo che mette a rischio la salute della popolazione residente – ha dichiarato il sindaco Lotti –. Non è tollerabile che, per l’ennesima volta, siano i territori periferici a subire tagli e disservizi. Ho chiesto con determinazione che questa scelta venga revocata e che vengano attivate soluzioni straordinarie per garantire la continuità del servizio».

L’ospedale di Pitigliano rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutta l’area . La comunità chiede risposte concrete, non promesse.

«Non è possibile che non si coinvolga la popolazione in una scelta così impattante che tocca la salute pubblica e quindi un diritto fondamentale di ogni persona – termina il sindaco –. La sanità non può essere trattata come una questione tecnica da risolvere in base a criteri economici e logistici che non tengono conto della specificità dei territori. I cittadini devono poter ricevere cure adeguate, tempestive e vicine a casa. Non ci fermeremo, questa vicenda è emblematica: vogliamo che il nostro territorio abbia tutte le opportunità che merita».