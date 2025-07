“Orbetello Piano Festival”: Simone Librale in concerto

Orbetello (Grosseto). Nuovo appuntamento con la 14ma edizione di Orbetello Piano Festival la rassegna che, fino al prossimo 13 agosto, sulle note del pianoforte porta alla scoperta di uno dei territori più esclusivi e identitari della Toscana.

Venerdì 18 luglio, alle 20.15, la storica Terrazza Guzman, si offrirà come insolito palcoscenico per “Etudes – Chopin e Ligeti“, il piano recital che vede protagonista Simone Librale. Allievo del maestro Giuliano Adorno all’associazione musicale Checcherini di Orbetello, Simone Librale prosegue gli studi al conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, dove si specializza sotto la guida dei maestri Daniel Rivera e Maurizio Baglini.

La sua spiccata predilezione per il repertorio moderno e contemporaneo, lo porta a frequentare il corso di pianoforte contemporaneo dell’Accademia di musica di Pinerolo, dove studia con il maestro Emanuele Arciuli e affrontando opere significative del Novecento. Attualmente, prosegue la sua specializzazione post-laurea in pianoforte solista nel repertorio contemporaneo nella stessa Accademia, sotto la guida dei maestri E. Arciuli, Ralph van Raat, Nicholas Hodges e Maki Namekawa.

Librale vanta un’intensa attività concertistica che lo ha visto esibirsi in numerosi festival e prendere parte a tanti prestigiosi progetti. Fra questi, nel 2022, è stato protagonista del convegno “Figure oltre il presente” dedicato a Luigi Dallapiccola, tenendo un recital al Teatro G. Verdi di Pordenone, durante il quale ha eseguito la quinta sonata di Salvatore Sciarrino, ricevendo i complimenti del compositore per l’interpretazione. Nel 2025, è stato pubblicato il suo primo cd con l’etichetta Aulicus Classics, contenente la sonata di Ives e la trascrizione per piano solo della quinta sinfonia di Beethoven di Franz Liszt.

Parallelamente alla carriera solistica, svolge attività in duo con il violoncellista Alessandro Mastracci, concentrandosi sulla musica del Novecento e contemporanea. Ha inoltre frequentato seminari e masterclasses tenuti da Pierre-Laurent Aimard, Louis Lortie, Andrea Lucchesini e Roberto Prosseda.

L’Orbetello Piano Festival proseguirà, sempre sulla Terrazza Guzman, domenica 20 luglio (inizio alle 19.45) con il recital del pianista ucraino Oleg Poliansky, “Contrasti e visioni”, che prevede musiche di van Beethoven, Franck, Debussy e Stravinsky.

La rassegna si sposta poi nel verde lussureggiante delle oasi Wwf della laguna: sabato 26 luglio, alle 21.30, l’oasi Wwf del Casale della Giannella accoglie Ellisiv Tandberg, considerata una delle principali pianiste classiche norvegesi con “Musica e natura”, un concerto con musiche di Grieg, Sinding, Mozart, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin e Ravel.

A grande richiesta, giovedì 31 luglio alle 6.00, torna l’apprezzatissimo concerto all’alba nell’oasi Wwf – Bosco di Patanella. Protagonista la giovanissima e talentuosa Antonia De Pasquale, che offrirà al pubblico un viaggio incantato da Chopin a Ravel, tra le armonie della musica e il dolce risveglio del bosco.

Il festival torna poi nel cuore di Orbetello con i “concerti in piazza“: lunedì 11 agosto alle 21.30, piazza Giovanni Paolo II ospita “Silver Light – Dedicato alla laguna di Orbetello”, un appuntamento che vede protagonisti al pianoforte Giuliano Adorno, Yukiko Hirano e Francesco Iannitti, alle percussioni Federico Poli e Yosuke Nomoto con Simona Viganò (voce). Il programma prevede l’esecuzione di un’opera composta da Francesco Iannitti Piromallo, che vede come dedicatario Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival.

Gran finale mercoledì 13 agosto alle 21.30, quando in piazza Giovanni Paolo II Orbetello si esibirà la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con Danylo Saienko (pianoforte), che proporrà un programma con musiche di Gershwin, brani d’opera italiana e repertorio giapponese.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, il festival, è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: Rrd Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I biglietti hanno un costo di 15 euro (ridotto under 18, 8 euro). I concerti dell’11 e 13 agosto sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere 15 euro).

Il programma completo del festival è disponibile al link: www.orbetellopianofestival.it

Informazioni e prenotazioni: cell. 389.2428801.