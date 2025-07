Marina di Grosseto, scatta il divieto di balneazione: ecco il tratto di costa interessato

Grosseto. “A seguito delle analisi di Arpat, abbiamo disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa a nord della foce del canale San Rocco, tra il Porto della Maremma e lo stabilimento La Vela, a Marina di Grosseto”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il provvedimento è scattato oggi, 17 luglio, e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza – spiega il sindaco -. Massima attenzione alla salute pubblica e alla tutela dei bagnanti”.

Il provvedimento si è reso necessario in via precauzionale, a seguito del superamento dei limiti di legge previsti per la qualità delle acque.