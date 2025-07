Noi Moderati, Quadalti: “Non condivido la mia sostituzione come coordinatore”

Grosseto. “Ho appreso della decisione del partito Noi Moderati di nominare un nuovo coordinatore provinciale per Grosseto”.

A dichiararlo è Andrea Quadalti, coordinatore provinciale uscente del partito.

“Come coordinatore uscente, prendo atto di questa scelta che, pur non condividendo, rispetto come atto degli organi nazionali del partito. Ringrazio tutte le persone che in questi mesi hanno collaborato con me con passione e impegno per far crescere Noi Moderati nel territorio grossetano – spiega Quadalti –. La mia lunga parentesi nel partito, fin dall’inizio, finisce qui, amareggiato e deluso da parte di un partito nazionale che ha preso una decisione calata dall’alto senza neanche fare una telefonata”.