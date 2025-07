Rigenerazione dell’area Ilva: dalla Regione oltre 10 milioni a Follonica

Follonica (Grosseto). Approvando una delibera presentata dall’assessore regionale alle infrastrutture e viabilità, Stefano Baccelli, la Giunta regionale ha destinato 7,61 milioni di euro provenienti dai fondi Fesr a interventi sull’area Ilva a Follonica.

A questi si aggiungono quasi 2,7 milioni di euro stanziati da parte del Comune per un investimento complessivo pari a 10,34 milioni di euro.

“Siamo felici di aver potuto finanziare questo importante intervento – commentano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Stefano Baccelli – che trasformerà un’area strategica per la città, che rappresenta il nucleo fondativo e la memoria storica dell’intera comunità. L’obiettivo della strategia alla quale abbiamo dato il via, è quello di restituire centralità urbana all’Ilva, recuperando in una visione complessiva di quartiere la sua forte identità, attualizzandola secondo le nuove aspirazioni e le esigenze che la città manifesta, innescando una serie di scambi e sinergie che portino a superare la separazione fisica con il resto della città e a fare dell’Ilva un luogo permeato dalla vita cittadina, solcato e arricchito da attività ed esperienze innovative”.

Gli interventi

La strategia complessiva sarà attuata seguendo sette distinte operazioni. Si interverrà cioè sulla torre con l’orologio e sulla centralina elettrica, con un contributo Fesr pari a 1.758.651 euro.

Il contributo per la piazza dello Sport con relativo parcheggio, giardino delle idee e giardino dellelLetture, è pari a 1.128.131 euro.

L’intervento sulla Casa dei lavoranti e il suo cortile è finanziato con 1.054.581 euro.

Per l’ex falegnameria ci sono 1.742.292 euro, mentre per l’efficientamento energetico della torre dell’orologio e della centralina elettrica 781.214 euro.

Per l’efficientamento energetico della Casa dei lavoranti e del suo cortile 645.912 euro.