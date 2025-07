Raccolta differenziata, appello del sindaco: “Ritirate la 6Card”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con il completamento della riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti, dal mese 2025 a Castiglione della Pescaia sono entrati in funzione i cassonetti ad accesso controllato che necessitano della 6Card, la tessera associata all’utenza Tari, per il conferimento dei rifiuti.

Ad poco più dell’80% degli utenti ha ritirato la tessera e l’amministrazione rinnova l’appello ai cittadini, residenti di capoluogo e frazioni, ma soprattutto ai titolari di seconde case, a ritirare la propria 6Card per poter conferire i rifiuti in modo corretto usufruendo al meglio del servizio evitando così episodi di abbandono.

«Utilizzare la tessera 6Card per il conferimento dei rifiuti – dichiara il sindaco Elena Nappi – ci aiuterà non solo a fare una migliore raccolta differenziata, ma soprattutto, nel breve-medio periodo, ad abbattere i costi della bolletta Tari, ma bisogna che tutti ci prendiamo questo impegno con serietà e rispetto del nostro ambiente, agevolando soprattutto tutti gli affittuari delle nostre seconde case».

Per ritirare la 6Card gli utenti potranno recarsi al Punto di facilitazione digitale nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto, attivo tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 9 alle 13. Per nuove utenze sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, mentre per la richiesta di duplicati sarà a disposizione l’Ufficio Ambiente.

Per il ritiro delle tessere è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità; è possibile anche incaricare una persona di fiducia per il ritiro, con una semplice delega scritta e fotocopia del documento del delegante.

Per ulteriori informazioni: https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti

Numero verde: 800.127484