“Armonie primordiali”: il festival “Music & Wine” fa tappa al castello di Montemassi

Roccastrada (Grosseto). Giunge alla sua 35^ edizione il festival internazionale “Music & Wine”, con una serie di appuntamenti che coniugano musica di qualità, grandi vini e territori da scoprire.

Anche il Comune di Roccastrada quest’anno ha voluto aderire a questa rassegna, prevedendo al castello di Montemassi, venerdì 18 luglio alle 21,15 il concerto dal titolo “Armonie primordiali”.

Lo spettacolo

Sotto le stelle di una calda sera di luglio sarà l’armonia degli elementi dell’universo (fuoco, terra, aria, acqua) ad essere celebrate attraverso i disegni dal vivo di Dominga Tammone e il clarinetto e le musiche di Giovanni Lanzini. Lo spettacolo “Armonie primordiali”, questo il titolo, promette un’esperienza sensoriale unica attraverso la magia dell’immagine per esplorare attraverso la musica gli elementi vitali per la nostra sopravvivenza, sempre più purtroppo messi a rischio dal genere umano. Musiche tratte da vari repertori si alterneranno ad altre scritte appositamente da Lanzini per questo spettacolo, che non potrebbe avere location migliore per il proprio debutto.

Infatti dopo la data di Montemassi sono previste altre repliche in varie località italiane dopo l’estate. Per completare l’esperienza sensoriale poi, al termine dello spettacolo l’associazione Rosae Maris e la Scuola europea sommelier offriranno agli intervenuti una degustazione dei migliori vini del territorio.

Dominga Tammone è un’artista poliedrica che ha fatto dell’illustrazione la sua attività principale, alla quale dedica tutta sé stessa ponendosi sempre nuovi obiettivi, con il costante desiderio di far sorridere le persone. Nel 2014 ha creato il proprio progetto grafico “Libertà Creativa”, dando così vita ad una serie di idee e attività in continua evoluzione.

Vanta numerose e importanti collaborazioni sia nel campo della pubblicità che della divulgazione (Tv9, campagne di educazione ambientale per il Comune di Grosseto, ecc.) partecipando anche all’importante Fiera di Francoforte (2016). Collabora stabilmente come vignettista con il quotidiano Il Tirreno – Gruppo L’Espresso.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo racconto illustrato per bambini “L’orso sulla luna” (Effigi).

Il clarinettista Giovanni Lanzini, nome molto noto nel panorama musicale locale e non solo, non è nuovo a collaborazioni “extramusicali” nei propri spettacoli, dei quali spesso firma anche le musiche. Oltre alla storica collaborazione con il chitarrista Fabio Montomoli, Giovanni Lanzini collabora infatti stabilmente anche con altri artisti, fra i quali l’attore Giacomo Moscato e la disegnatrice Dominga Tammone.

Il concerto, ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione, è organizzato dal Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nell’ambito del festival internazionale “Music & Wine”. Ulteriori informazioni sul sito del festival: www.musicwinefestival.it

“Il festival ‘Music & Wine’ rappresenta una eccellenza culturale nel nostro territorio – dichiara il sindaco Francesco Limatola – che da molti anni unisce la musica con la bellezza del nostro territorio e la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo deciso convintamente come Comune di Roccastrada di sostenere per il primo anno questa manifestazione che valorizza la Maremma e coinvolge le comunità in un’esperienza unica fatta di arte, tradizione e condivisione. Un viaggio esperienziale che coinvolge i residenti, i turisti e tutte le realtà locali che da sempre collaborano con passione e dedizione”.

“Abbiamo scelto il castello di Montemassi – aggiunge l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi – per la rappresentazione di uno dei concerti della rassegna ‘Music & Wine’, uno dei festival più longevi della Maremma che ogni anno mette a confronto offerte musicali internazionali con quelle italiane e locali. La rassegna ha il pregio di valorizzare i borghi della Maremma che rappresentano un valore aggiunto per il territorio e Montemassi ne costituisce sicuramente un’eccellenza”.

Il programma completo del festival può essere scaricato sul sito www.musicwinefestival.it, oltre che sui social network. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione.

Per qualsiasi informazione rimangono a disposizione l’e-mail e il numero dell’associazione Amici del Quartetto (e-mail amiquart@gmail.com – cell. 333.9905662, anche WhatsApp).