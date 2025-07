Echi di fantasmi ed energia transoceanica: al via il tour di Andrea Gozzi e Fred Péloquin

Grosseto. Un viaggio sonoro tra le nebbie della memoria e della musica, un incontro tra fantasmi, uno spettacolo, ogni volta, diverso. È quello che propone il duo italoquebecchese composto da Andrea Gozzi e Fred Péloquin con il loro tour estivo che li porterà, su è giù per la Toscana, ad incontrare anche altri artisti straordinari.

Dopo le emozioni raccolte la scorsa estate, a dicembre con il mini tour “Natalebestiale” e le numerose esibizioni oltreoceano degli ultimi mesi, Andrea Gozzi, musicista e musicologo follonichese trapiantato per un’appagante carriera accademica in Canada, e Fred Péloquin, energico fisarmonicista e raffinato artista québécois, si apprestano a raccontare storie di fantasmi; o, meglio, l’incontro tra gli spiriti di Montréal, città dove i due si sono incontrati e hanno avviato il loro sodalizio artistico, e quelli maremmani.

“Sono fantasmi che si assomigliano più di quanto immaginiamo” dicono Gozzi e Péloquin, che si preparano a proporre al pubblico la loro “musica espressa”, come amano definirla, fatta di improvvisazione, di una grande intesa, ironia, poesia e una strana, profonda, nostalgia condivisa. Nei concerti, a cui daranno vita per questa “Toscana calling!”, le canzoni diventano storie, le storie diventano echi e gli echi si intrecciano, stretti, tra Canada e Italia, tra il Québec e la Maremma.

Il programma

Si parte il 20 luglio da Scarlino, dove, alle 21, i due si esibiranno per “Luci a Scarlino”, per passare il 23 luglio a Castelfiorentino con un concerto in programma alle 19.30 al Chiosco ai Renai. Da lì si torna sulla costa, a Follonica, per la tappa del 24 luglio a Senzuno Arte (inizio alle 21.30) per approdare, il giorno successivo, venerdì 25 luglio, a Siena per “Vivi Fortezza”, passare all’Ultravox di Firenze, sabato 26 luglio alle 21.30, e arrivare a Gerfalco, in Scale san Biagio, il 27 luglio alle 18.

Dopo un piccolo stop, Gozzi e Péloquin tornano sul palco il 2 e il 3 agosto, rispettivamente a Bibbiena (Porta de’ Fabbri, alle 21.30) e Campiglia Marittima (Il blender, alle 22), per prepararsi a un grande incontro: il 7 agosto, infatti, si esibiranno con i Modena City Ramblers per “Fino al cuore della rivolta” a Fosdinovo (Massa Carrara).

Sabato 9 agosto i due saranno protagonisti delle “Serate carbonare” a Grosseto, mentre il 10 agosto la tappa finale che chiude in bellezza il tour: Gozzi e Péloquin saliranno sul palco di Festambiente a Rispescia insieme alla Bandabardò

Nella foto di Masiar Pasquali: Gozzi e Péloquin sul palco