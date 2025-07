“Altre mitiche creature”: Fulvia Perillo presenta il suo romanzo

Porto Santo Stefano (Grosseto). Sarà Fulvia Perillo, una delle autrici maremmana più apprezzate, la protagonista dell’evento in programma al centro studi don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano sabato 19 luglio alle 18.30.

Medico in pensione, alla cui professione ha sempre accompagnato la passione per la filosofia e la letteratura, Fulvia Perillo presenterà “Altre mitiche creature”, edito da Effigi, cinque racconti legati dal tema della complessità della natura umana ed in particolare di quella femminile.

Donne che sono state vittime di emarginazione per secoli ma che, nonostante tutto, sono state capaci di risorgere, di rinascere di volta in volta come l’Araba fenice, a dispetto di stereotipi falsi e riduttivi, quanto duri a morire.

I cinque racconti che compongono l’opera sono: “È scabroso le donne studiar”; “Sia pur chimera o felicità”; “Ma senza donne proprio no, non va, ma senza sol la rosa fior non dà”; “Incompiute, Temperanti ed altre mitiche creature”; “I racconti del Conte Pelo”.

Nella struttura di via Scarabelli, per un incontro ad ingresso libero, assieme all’autrice interverrà il giornalista Enrico Bistazzoni.