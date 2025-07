Isola del Giglio (Grosseto). Un uomo di 71 anni è morto in seguito ad un malore in mare, di fronte a via dell’Incrociata, all’Isola del Giglio.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 17 di oggi pomeriggio.

Sul posto, sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Isola del Giglio con il medico e l’elisoccorso Pegaso 2. Attivate anche la Guardia Costiera e la Polizia Municipale.

Dopo i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.