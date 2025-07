Grosseto. Incidente stradale a Grosseto.

Oggi pomeriggio, intorno alle 18.10, per cause in corso di accertamento, un’auto e una bici si sono scontrate in via Generale Cantore. Ad avere la peggio nello scontro è stato il ciclista, un uomo di 34 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Roselle e le forze dell’ordine.