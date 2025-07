Il Comune rimuove auto abbandonate e rifiuti: intervento anti degrado in via Rubino e in piazzale Laos

Grosseto. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto. per il decoro urbano con nuovi interventi mirati alla rimozione delle auto abbandonate.

Oggi, martedì 15 luglio, è stato effettuato un nuovo intervento in via Rubino (nelle foto) e in piazzale Laos, dove sono state rimosse diverse carcasse di veicoli lasciati in stato di abbandono.

Contestualmente, sono stati rimossi anche numerosi rifiuti di varia natura, con particolare attenzione a quelli di tipo edile, presenti sia all’interno dei veicoli abbandonati che nelle aree circostanti.

L’azione si inserisce in un più ampio programma di pulizia e bonifica del territorio, portato avanti in sinergia con l’ufficio Ambiente, la Polizia municipale e gli operatori incaricati, per contrastare l’inciviltà e ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro nelle aree urbane.

“L’eliminazione delle auto abbandonate è un intervento fondamentale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Vogliamo tutelare il paesaggio urbano e rispondere alle segnalazioni dei cittadini, soprattutto in quelle zone più esposte a fenomeni di incuria. Ringraziamo tutti gli operatori per il lavoro costante e puntuale che portano avanti sul territorio”.