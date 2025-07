Tortell.aut Maremma: inclusione e tradizione in cucina, nuovo passo del progetto “Aut is me”

Grosseto. Serate aperte a tutti, in cui i protagonisti saranno cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni con disturbi dello spettro autistico: Tortell.aut Maremma è il nuovo capitolo del progetto “Aut is me”, unendo formazione, inclusione e sapori della tradizione.

Nel cuore della Maremma, dove la tradizione culinaria incontra il valore della comunità, prende vita questa iniziativa speciale, realizzata da Susciando Lab, come naturale evoluzione del laboratorio di cucina del progetto “Aut is me”, promosso dalla cooperativa Arcobaleno e finanziato da Coeso Società della Salute di Grosseto. L’obiettivo è trasformare la cucina in un potente strumento di inclusione, crescita e consapevolezza.

Il progetto

Tortell.aut Maremma, creato da Susciando LAB in collaborazione con Arcobaleno e la cooperativa sociale Melograno, che fornisce i locali dove realizzare le serate, sarà realizzato grazie al contributo di Fineco. “Attraverso la preparazione dei tortelli maremmani, simbolo della gastronomia locale, i ragazzi hanno potuto sviluppare competenze pratiche legate alla ristorazione, scoprendo il valore del lavoro di squadra, della precisione e della creatività”, commenta Niccolò Ermini, chef di Susciando Lab.

Ogni tortello preparato è il risultato di dedizione, entusiasmo e desiderio di mettersi in gioco. Dall’impasto della sfoglia alla farcitura con ricotta e spinaci, fino alla scelta del condimento, ogni passaggio è stato vissuto come una tappa di crescita personale e professionale. “Tortell.aut Maremma rappresenta un vero ponte verso l’autonomia, dimostrando che la diversità è una risorsa e che ognuno ha talenti da valorizzare”, spiega Francesco Difato, educatore di Arcobaleno che con entusiasmo ha visto i ragazzi crescere con questo progetto.

Due appuntamenti speciali permetteranno al pubblico di vivere da vicino l’esperienza di Tortell.aut Maremma. Il 29 luglio al Bagno Tangram di Follonica e il 26 agosto alla piscina di Giuncarico sarà possibile partecipare a vere e proprie cooking class con i ragazzi, gustare i tortelli preparati da loro, prendere parte a una sessione di discussione sul progetto e concludere la serata con musica dal vivo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Niccolò al numero 329.9071300 o Francesco al numero 328.4364766. Il costo della serata è di 20 euro a persona, bevande escluse, e comprende antipasto e tortelli. La prenotazione è obbligatoria compilando il modulo presente alla pagina https://susciando.com/tortell-aut/.

Le serate sono realizzate con il contributo di Fineco e la collaborazione di Pastai di Maremma, Kansaassiti, Pasticceria Peggi, Associazione del tortello maremmano e Confesercenti.