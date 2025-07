Lega Giovani: “Grave escalation di violenza in Maremma, massima preoccupazione”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “I gravi episodi accaduti tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, con un ragazzo accoltellato al porto e un altro brutalmente pestato da un branco nei giardini pubblici, destano profonda preoccupazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gemma Peri, vice coordinatrice regionale della Lega Giovani Toscana.

“Sono fatti che colpiscono ancora di più perché avvenuti in piena estate, in luoghi che dovrebbero essere sinonimo di serenità e sicurezza, soprattutto per i giovani. Episodi del genere non sono tollerabili – continua la nota -. Come vice coordinatrice del movimento giovanile ribadisco il nostro pieno sostegno alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano con dedizione e sacrificio per garantire sicurezza e legalità”.

“La Lega Giovani continuerà a farsi portavoce di una battaglia culturale e politica molto chiara: nessuna tolleranza verso chi semina violenza, né nelle grandi città e né nei nostri borghi costieri – termina il comunicato -. La sicurezza non è né di destra e né di sinistra, ma è un diritto dei cittadini perbene”.