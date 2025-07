Nuovi televisori per il reparto di Riabilitazione funzionale: donazione di Avo al Misericordia

Grosseto. Nuovi televisori per le stanze dei degenti della Riabilitazione funzionale dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Li ha donati l’Associazione volontari ospedalieri, Avo, di Grosseto. I componenti dell’associazione che si occupa di assistenza alle persone ricoverate nel presidio ospedaliero hanno incontrato il responsabile della Medicina fisica e riabilitativa della Asl Toscana sud est, Mauro Mancuso, e il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro.

«La nostra associazione – spiega la presidente Lorena Lorenzoni – svolge la propria attività in alcune strutture ospedaliere e socio-assistenziali del territorio, oltre all’ospedale Misericordia, anche ad Orbetello, alla casa di riposo Ferrucci e alla Rsa Anni azzurri. Collaboriamo con le istituzioni nel perseguire obiettivi di informazione, personalizzazione e umanizzazione delle cure. Abbiamo pensato che dotare le stanze di degenza di un televisore fosse un piccolo gesto per creare un ambiente più confortevole e accogliente, offrire una opportunità di distrazione e stimolazione per i pazienti durante il loro percorso di recupero».

«La presenza di strumenti per l’intrattenimento e l’informazione – spiega il dottor Mancuso – non è soltanto un elemento di comfort, ma contribuisce all’orientamento e quindi diventa anche uno strumento terapeutico. Restare informati è essenziale per arricchire la percezione di cosa sta intorno a ciascuno di noi e di orientarsi nel tempo».

«L’associazione Avo di Grosseto – dichiara il dottor Dentamaro – svolge una meritoria azione quotidiana in favore degli utenti del nostro ospedale e contribuisce anche a donare strumentazioni che, come ha spiegato il dottor Mancuso, sono importanti anche per ottenere percorsi di cura sempre più umanizzati. Ringrazio chi ha contribuito all’acquisto dei televisori e tutto il personale della Riabilitazione per il lavoro svolto quotidianamente».