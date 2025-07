Sicurezza, Forza Italia: “Ecco le nostre proposte per rafforzare decoro e legalità in città”

Grosseto. “Una città sicura è una città attenta al decoro, alla cura e alla pulizia con strade illuminate e spazi valorizzati, con lo stesso impegno sia per il centro che per le periferie”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di Forza Italia Grosseto: Amedeo Gabbrielli, Ludovico Baldi e Fausto Turbanti.

“Il dialogo e la collaborazione con i servizi educativi, culturali, sportivi e ricreativi sono fondamentali per mettere in campo progetti mirati a contrastare degrado e microcriminalità, anche con l’aiuto delle tecnologie all’avanguardia a cui abbiamo accesso, delle Gav (Guardie ambientali volontarie), della Protezione civile e della costante presenza nei quartieri della Polizia locale e delle forze dell’ordine – continua la nota -. La nostra città deve essere attenta ai conflitti di interesse e a possibili fenomeni corruttivi e di intimidazione che generano sfiducia nei cittadini e nelle imprese, che manipolano il mercato, che danneggiano l’economia e trasformano il valore pubblico in guadagno per pochi: per affermare la legalità è necessario coinvolgere attivamente tutti i portatori di interesse locali.

“Abbiamo a cuore sicurezza e decoro urbano, sempre al centro dell’azione amministrativa, tenendo alta l’attenzione per cercare di rafforzare il coordinamento di servizi e forze dell’ordine, affinché la città sia vissuta e presidiata – sottolineano i consiglieri –. Con una revisione del regolamento di Polizia urbana e dell’organizzazione della Municipale e dei suoi reparti, che al momento possono contare su una dotazione organica di rilievo e adeguata in funzione degli abitanti e del territorio, si potrebbe far fronte al meglio al fisiologico aumento della popolazione nel periodo estivo. Avremmo i numeri per poter organizzare 2 pattuglie aggiuntive che ogni sera si potrebbero spostare tra Grosseto e Marina in base agli eventi e per pensare di organizzare il turno notturno almeno nel fine settimana”.

“Tra le nostre proposte c’è sicuramente la riattivazione dei vigili di quartiere che, lavorando a contatto diretto e quotidiano con i cittadini, possono contribuire a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. Senza dimenticare il valore del progetto ‘Strade sicure’. È inoltre importante rafforzare il coordinamento tra Polizia locale e forze dell’ordine, sfruttando i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe in maniera integrata tra tutte le forze di polizia – termina il comunicato -. Valorizziamo i luoghi della nostra città e delle nostre frazioni con interventi mirati di riqualificazione urbana, per far stare tranquilli i nostri giovani e non solo”.