Le iniziative del Parco della Maremma sono Ecoevents: Legambiente consegna la certificazione

Grosseto. Una certificazione che attesta il basso impatto ambientale di un evento con elevanti standard di sostenibilità: è la certificazione Ecoevents che, anche quest’anno, il Parco della Maremma ha ottenuto da Legambiente e che è stata formalmente consegnata ieri, venerdì 11 luglio, prima della conferenza con il climatologo Luca Mercalli.

A ricevere il certificato dalle mani di Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente, è stato il presidente dell’ente Parco Simone Rusci.

“Per il secondo anno consecutivo siamo lieti che gli eventi che proponiamo nella rassegna ‘Parco aperto’ abbiano questa importante certificazione – dichiara Rusci -. Da tempo lavoriamo per promuovere la cultura all’interno degli spazi del Parco della Maremma, con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dalle conferenze scientifiche al teatro, passando per la musica di vari generi, ovviamente senza dimenticare le specifiche del luogo in cui ci troviamo, che rappresenta un unicum per la biodiversità. Riuscire a coniugare l’attività umana, anche quella culturale, con il rispetto dell’ecosistema è fondamentale, anche in termini di contributo per la diffusione di una nuova cultura legata agli eventi, e quindi siamo orgogliosi del risultato raggiunto anche per questa stagione”.

La certificazione

La certificazione Ecoevents tiene conto di una serie di aspetti legati all’organizzazione di uno o più eventi, che riguardo la logistica e la mobilità, la gestione dei rifiuti, l’uso di energia, l’acustica, ma anche la comunicazione e la responsabilità etico sociale.

“Siamo particolarmente orgogliosi di consegnare, per il secondo anno consecutivo, la certificazione Ecoevents al Parco della Maremma e alla rassegna ‘Parco aperto’, in occasione dei 50 anni del Parco – spiega Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente -. Un riconoscimento che premia un esempio concreto di come sia possibile coniugare cultura, partecipazione e fruizione degli spazi naturali con criteri rigorosi di sostenibilità ambientale. Questa certificazione non è soltanto un attestato formale, ma rappresenta un impegno tangibile verso una gestione responsabile degli eventi, attenta all’impatto ambientale e capace di promuovere buone pratiche replicabili, seguendo il modello virtuoso realizzato a Festambiente. In tal modo, il Parco della Maremma dimostra che è possibile fare cultura nel pieno rispetto dell’ecosistema, diventando un modello virtuoso per tutto il territorio nazionale. Un modello da seguire. A conferma di questo impegno, proprio a Festambiente si terrà la seconda edizione della Scuola di Ecoeventi, un percorso per apprendere sul campo come rendere un evento sostenibile (tutte le informazioni su eventisostenibili.legambiente.it, ndr)“.