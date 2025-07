Lavoro, Confcommercio: “Contro il dumping contrattuale servono garanzie vere”

Grosseto. In un mercato del lavoro profondamente cambiato, dove sono le imprese a dover attrarre lavoratori più che viceversa, la qualità dell’offerta contrattuale è oggi un fattore competitivo determinante.

Lo ribadisce Confcommercio Grosseto, annunciando con soddisfazione un importante risultato raggiunto grazie alla contrattazione nazionale del sistema Confcommercio: l’estensione della copertura sanitaria integrativa ai figli minori fiscalmente a carico dei dipendenti iscritti a Fondo Est, a partire dal 1° settembre 2025.

“Non è più il tempo in cui era il giovane a doversi mettere in fila con il curriculum in mano – osserva Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –, oggi sono le imprese che devono rendersi attrattive, perché la disponibilità di personale è sempre più scarsa. Offrire un buon contratto di lavoro, con diritti chiari e tutele concrete, è ormai una leva strategica per il successo aziendale”.

In questo contesto, si inserisce la nuova estensione di Fondo Est, che garantirà anche ai figli minori dei lavoratori iscritti il rimborso per lenti e occhiali (fino a 90 euro ogni 18 mesi) e prestazioni ortodontiche (massimale di 350 euro per il periodo da settembre a dicembre 2025, poi rinnovabile ogni due anni a partire dal 2026).

“Questo importante risultato è possibile solo grazie alla solidità contrattuale che il nostro sistema è in grado di garantire – aggiunge la vicedirettrice Stefania Fasano, consulente del lavoro nonché responsabile dell’Ufficio paghe di Confcommercio Grosseto –. I cosiddetti contratti ‘pirata’, spesso siglati da sigle poco rappresentative, non offrono nulla di paragonabile in termini di tutele per i lavoratori e strumenti per le imprese. E in un contesto di carenza di manodopera, poter contare su contratti seri, come quelli del sistema Confcommercio, diventa un vero vantaggio competitivo”.

Per beneficiare della nuova copertura sanitaria, i lavoratori con figli minori a carico dovranno accedere, a partire dal prossimo 15 luglio, alla propria area riservata sul sito www.fondoest.it e censire i minori. Le prestazioni saranno disponibili solo se fruite a partire da settembre.

Confcommercio Grosseto invita tutte le imprese associate a informare tempestivamente i propri dipendenti di questa opportunità, che rappresenta un nuovo segnale di attenzione concreta verso le persone e verso chi lavora nel rispetto delle regole.

Per maggiori informazioni, gli uffici dell’associazione sono a disposizione.