Verso le regionali, i sindaci del Pd: “Puntare con chiarezza su Eugenio Giani”

Grosseto. “In questo passaggio politico decisivo per il futuro della Toscana, sentiamo il dovere di rivolgere un appello chiaro, responsabile e determinato”.

A dichiararlo, in un comunicato congiunto, sono Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano, Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri, Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima, Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto, Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico, Armando Schiaffino, sindaco di Isola del Giglio, Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, Daniele Rossi, sindaco di Seggiano, Luciano Monaci, sindaco di Cinigiano, Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio.

“La scadenza elettorale è ormai fissata: il 12 ottobre si voterà per il rinnovo della presidenza della Regione e l’assenza di una decisione rischia di generare incertezza, frustrazione e smobilitazione – continua la nota -. Crediamo che l’alleanza di centrosinistra debba avere il coraggio di confermare la propria ambizione di governo, puntando su una proposta politica solida, inclusiva e lungimirante. Una proposta che, per essere credibile e vincente, ha bisogno di una guida riconoscibile, autorevole e capace di unire: Eugenio Giani. Giani ha dimostrato in questi anni una capacità di governo concreta, equilibrata e vicina ai territori. Ha guidato la Regione in un contesto complesso, tra pandemia, crisi energetica e instabilità nazionale, promuovendo politiche di forte valore sociale: la legge sul fine vita, la gratuità degli asili nido, il rafforzamento della sanità pubblica, la tenuta del welfare regionale”.

“Una delle caratteristiche più importanti del suo mandato è stata l’attenzione costante verso la Toscana diffusa: piccoli Comuni, aree interne, zone montane e periferiche – sottolinea i sindaci -. Giani è stato un interlocutore presente, attento e disponibile, capace di tradurre le esigenze delle comunità locali in azioni concrete. Ha sostenuto progetti strategici per la sanità territoriale, la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il rilancio dell’economia locale e lo sviluppo del turismo sostenibile. In particolare, gli investimenti destinati alle infrastrutture viarie, dalle strade provinciali a quelle comunali, con risorse significative stanziate anche per interventi strategici come il Cipressino, rappresentano un segnale chiaro di attenzione e di impegno verso la mobilità e l’accessibilità dei territori. A questi si aggiungono contributi a enti locali, associazioni e imprese per numerosi interventi in ambito culturale, sportivo, ambientale e sociale.”

“A livello regionale, la visione economica promossa da Giani ha coniugato sviluppo sostenibile e coesione sociale: sostegno al sistema produttivo, incentivi alle imprese innovative, percorsi di formazione legati ai bisogni reali del lavoro, investimenti su turismo, cultura e rigenerazione urbana. I risultati raggiunti sono confermati anche dai dati del Governance Poll 2025 del Sole24 Ore, che posizionano Giani al quarto posto nazionale tra i presidenti di Regione e al primo tra quelli di centrosinistra. Un riconoscimento che testimonia la fiducia dei toscani nella sua guida e nell’efficacia delle politiche messe in campo – termina il comunicato -. Per questo riteniamo che la sua riconferma non sia un automatismo, ma una scelta politica forte e coerente. Una scelta che segna la volontà di continuare a costruire una Toscana dinamica, inclusiva, moderna, dove lo sviluppo economico si accompagna al progresso sociale, culturale e infrastrutturale. Noi ci siamo. E siamo con Eugenio Giani. Perché crediamo in una Regione coesa e concreta, capace di guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno”.