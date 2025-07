“Green Art Maremma”: il progetto di rigenerazione urbana approda alla Camera

Grosseto. “Domani, mercoledì 9 luglio alle ore 16, nella sala stampa della Camera dei Deputati, sarà presentato ‘Green Art Maremma’, un progetto che unisce creatività, rigenerazione urbana e attenzione all’ambiente.

L’iniziativa nasce dalla visione di Claudio Reginali, che ha saputo immaginare una nuova vita per gli spazi dismessi e degradati delle nostre città, in particolare nel cuore della Maremma. Grazie al suo impegno e al coordinamento artistico di Lapo Simeoni, uno dei più importanti muralisti italiani, è stato possibile avviare un processo di riqualificazione del centro commerciale Le Palme di Grosseto, ormai da tempo in stato di abbandono. Il progetto ha previsto la realizzazione di grandi murales che non solo abbelliscono gli immobili ormai sfitti, ma restituiscono valore a un luogo dimenticato, riportandolo al centro della vita cittadina.

L’arte diventa così uno strumento concreto di rinascita urbana. Un elemento distintivo dell’iniziativa è l’utilizzo esclusivo di vernici ecocompatibili, nel pieno rispetto dell’ambiente: un messaggio importante, soprattutto per i giovani, che dimostra come si possa migliorare la propria città con scelte sostenibili, senza rinunciare alla bellezza. Come capogruppo della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ho ritenuto doveroso portare questo progetto all’interno del Parlamento, affinché possa essere esempio e ispirazione per tante altre realtà del nostro Paese”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

Prenderanno inoltre parte alla conferenza stampa: Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana; Pierluigi Sanna, vicepresidente della Città metropolitana di Roma; Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto; Maria Vittoria Capitanucci, docente di Storia dell’architettura contemporanea al Politecnico di Milano; Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club; Elena Stoppioni, vicepresidente di The Planet Onlus. Saranno poi presenti Claudio Reginali, Davide Braglia e Lapo Simeoni, rispettivamente ideatore, coordinatore tecnico e curatore del progetto “Green Art Maremma”. Coordina l’evento Cristina Del Tutto, direttore di Radio Parlamento

La conferenza stampa sarà visibile dalla webtv della Camera dei Deputati.